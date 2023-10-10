Huracán “Lidia” se prepara para golpear México este 10 de octubre; así será el clima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para hoy martes 10 de octubre de 2023, en donde se pronostican fuertes lluvias, descargas eléctricas y posible caída de granizo por el ciclón tropical Lidia que se localizará muy cerca de las costas del Pacífico Central Mexicano.

De acuerdo al pronóstico del clima, para este martes se esperan lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, lluvias puntuales intensas en Sinaloa y Durango.

¿En qué estados de México se esperan lluvias?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) establece que para este martes 10 de octubre se esperan lluvias muy fuertes en varios estados de la República, así como lluvias muy fuertes en gran parte del territorio, ¿dónde más se esperan las precipitaciones?



Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm) : Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Durango, Oaxaca y Chiapas.

: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. : Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Durango, Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Baja California Sur, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Puebla y Veracruz.

: Baja California Sur, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Puebla y Veracruz. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chihuahua, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Tabasco y Campeche.

: Chihuahua, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Tabasco y Campeche. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Yucatán y Quintana Roo.

#Max y #Lidia mantienen en alerta a los estados del Pacífico.



Hay rachas de viento de hasta 110 k/hr además de #lluvias e inundaciones. Lidia podría convertirse en huracán en las próximas horas.@Lucero_Rdz_Mx nos cuenta en @HMeridiano.https://t.co/BiHBjLVrFj pic.twitter.com/GwCziT4AvQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 9, 2023

¿Estados de México con temperaturas máximas?

Pese a la presencia de fuertes lluvias en la mayor parte d, el pronóstico de clima en México para hoy 10 de octubre indica que habrá altas temperaturas en gran parte de la República Mexicana, ¿Cuáles serán los estados afectados?



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California, Sonora, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California, Sonora, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sinaloa y Veracruz.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex hoy 10 de octubre?

Para la Ciudad de México y el Estado de México prevalecerá el cielo nublado con intervalos de chubascos y lluvias puntuales fuertes para la Ciudad de México y el Estado de México. El viento será del suroeste de 15 a 25 km/h con rachas de hasta 50 km/h, por esto las autoridades sugieren anticipar sus salidas



Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 22 a 24 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 13 a 16°C.

¿A qué estados afectará el huracán "Lidia"?

El huracán "Lidia" impactará en territorio mexicano entre el martes por la noche y el miércoles por la madrugada, por esto las autoridades advirtieron que Jalisco, Sinaloa y Nayarit serán los más afectados.