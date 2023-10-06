Suspenden clases en Nuevo León por pronóstico de lluvias torrenciales

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que tomó la decisión de suspender las clases en la entidad para las escuelas de educación básica y media superior este viernes 6 de octubre, esto debido a un pronóstico de lluvias torrenciales sobre algunos municipios de la entidad.

En un video difundido en sus redes sociales, indicó que la medida se acordó por recomendación de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Las clases, según explicó el mandatario, se reanudarán hasta el próximo lunes 9 de octubre.

"Va a llover toda la noche, mañana entre las 6:00 y 10:00 horas lluvia muy intensa en la ciudad de Monterrey, por eso hemos decidido suspender clases mañana viernes, esto va desde preescolar hasta media superior", informó.

Piden a universidades en Nuevo León tomar medidas por tormentas

Samuel García también aprovechó para exhortar a las universidades y preparatorias, que no dependen del gobierno de Nuevo León, a tomar medidas ante las tormentas que acompañarán las lluvias en la región para evitar que los estudiantes sean expuestos a las precipitaciones.

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Debido a las lluvias en el estado junto a la Secretaría de Educación se tomó la decisión de suspender clases el día viernes 6 de octubre.



Escucha este mensaje: pic.twitter.com/yfG6yq9ymC — Samuel García (@samuel_garcias) October 6, 2023

"Los exhortamos a hacer lo mismo, está llegando mucha agua en muy corto tiempo, va a haber chubascos, tormentas intensas, por eso hemos decidido que mañana no haya clases", añadió.

Llaman a no salir durante lluvias torrenciales

El mandatario también recomendó que, como medida de protección, la población debe evitar salir si no hay necesidad porque habrá encharcamientos y tormentas eléctricas.

"Por eso no estamos suspendiendo clases, vamos a pedir al sector administrativo y directores que, quienes puedan, acudan, espero el lunes tener buenas noticias de que las presas se recuperaron y a partir del lunes, con un mejor clima, cuidar el agua", concluyó Samuel García.

De acuerdo con la Conagua, en Nuevo León se pronostican lluvias puntuales torrenciales (de 150 a 250 milímetros [mm]) para algunas regiones durante la mañana del seis de octubre.

"Las precipitaciones de mayor intensidad podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo, y generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones, por lo que se recomienda a la población seguir las indicaciones de Protección Civil de su entidad", alertó.