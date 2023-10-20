¡2 cuentas de WhatsApp en el mismo celular! Te contamos cómo hacerlo

WhatsApp, aplicación de mensajería instantánea por excelencia, ya te permite tener 2 cuentas de WhatsApp en el mismo celular por lo que ya no será necesario que cierres la sesión cada vez que quieras dejar de utilizar una cuenta y lo mejor es que ya no deberás cargar con dos teléfonos.

De esta manera, vas a poder separar tus conversaciones personales de los chats de trabajo y todo en un mismo dispositivo ya que WhatsApp de Meta te permitirá activar dos cuentas en un mismo teléfono celular.

2️⃣ is better than 1️⃣ we’re rolling out the ability to add a second account to your WhatsApp on Android. pic.twitter.com/tYvuUPWjsv — WhatsApp (@WhatsApp) October 19, 2023

Mediante su cuenta oficial de Facebook, Mark Zuckerberg, CEO de Meta, informó acerca del cambio en WhatsApp: ”Cambia entre dos cuentas de WhatsApp. Pronto podrás tener dos cuentas de WhatsApp en un mismo teléfono dentro de la aplicación”.

De esta forma, ya no será necesario que cierres tu sesión cada vez que dejes de utilizar una cuenta, tampoco tendrás que portar dos teléfonos y mucho menos deberás preocuparte por aquello de enviar mensajes desde un chat o cuenta equivocada.

En un comunicado de WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea aclara que “para configurar una segunda cuenta, necesitarás un segundo número de teléfono y una tarjeta SIM, o un teléfono que acepte varias SIM o eSIM”.

¿Qué hago para tener 2 cuentas de WhatsApp en el mismo celular?

Para que tengas 2 cuentas de WhatsApp en el mismo dispositivo deberás seguir los siguientes pasos:



Abre WhatsApp Ve a Configuración Haz click en la flecha que se encuentra junto a tu nombre Pulsa en “Añadir cuenta”.



Cabe señalar que también vas a poder controlar la privacidad, además de las notificaciones en cada una de las 2 cuentas de WhatsApp que se activen en tu teléfono. La aplicación de mensajería instantánea también dijo que: “Recuerda usar únicamente la aplicación oficial de WhatsApp y no descargues imitaciones o versiones falsas para poder tener más cuentas en tu teléfono. Tus mensajes son seguros y privados solo cuando usas la aplicación oficial de WhatsApp”.