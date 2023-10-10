¿Qué significa y para qué sirve la bandera que aparece en los mensajes de WhatsApp?

En los últimos días, usuarios de la aplicación de mensajería instantánea se han percatado acerca de un nuevo elemento que aparece en WhatsApp, se trata de una bandera, pero qué significa y para qué sirve esta figurita.

WhatsApp, aplicación de mensajería instantánea por excelencia, se mantiene en la implementación de una serie de mejoras, además de nuevas funciones y características de su plataforma. Esta bandera en WhatsApp ha provocado un pequeño desconcierto sobre todo en los usuarios debido a que no se ha especificado qué significa y mucho menos cuál es su función.

Esta nueva función que permite guardar mensajes puede ser identificada por el ícono en forma de bandera, mismo que aparecerá en la parte inferior del globo del mensaje que guardaste o cuando alguien más haya hecho. No debes confundirte porque aunque se asemeja a la función de mensajes destacados, estos últimos se encuentran marcados por una estrellita, sin embargo está nueva función es diferente, debido a esto solo se puede aplicar en ciertas conversaciones.

¿Qué significa la bandera en los mensajes de WhatsApp?

El ícono de la bandera en los mensajes de WhatsApp, significa que la función de "Conservar en el chat" se encuentra activa. Cabe señalar que esta bandera solo aparecerá en las conversaciones en las que los usuarios tengan activados los mensajes temporales. Si no lo tienes activo, no podrás acceder a la opción para poder guardar el mensaje.

En las conversaciones temporales, los mensajes de texto desaparecen dependiendo del lapso de tiempo seleccionado, sin embargo gracias a la función identificada con una bandera, se tiene la opción de conservar ese mensaje en el chat de WhatsApp.

¿Qué significa y para qué sirve la bandera en los mensajes de WhatsApp?



¿Cómo activar la función de "guardar mensaje" en WhatsApp?

Cabe señalar que cuando uno de los usuarios de WhatsApp activa la función y aparece el ícono de la bandera en una conversación, los usuarios se enteran qué mensaje fue guardado, pero en el caso de no estar de acuerdo, el usuario emisor tiene la posibilidad de anular esta función.

¿Cómo conservar un mensaje en WhatsApp?

Cualquier usuario de algún chat en WhatsApp puede conservar un mensaje. Cabe señalar que los administradores de un grupo pueden limitar esta función conforme a los ajustes de administrador del grupo y limitarla para que solo ellos puedan usarla.

Para conservar un mensaje, deberás hacer “click” en él o mantenerlo presionado y luego deberás seleccionar el ícono del marcador



Para ver los mensajes que conservaste, toca la sección de información del chat o haz “click” en Mensajes conservados.

¿Qué significa y para qué sirve la bandera en los mensajes de WhatsApp?

|FIA

Para dejar de conservar un mensaje

Desde el momento en que se conserva un mensaje, tienes aproximadamente 30 días para dejar de conservarlo. Para dejar de conservar un mensaje en la versión web, deberás seguir estos pasos:

