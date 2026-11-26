¡Atención, capitalinos! Si no alcanzaste fecha y quieres tramitar tu licencia de conducir permanente en CDMX, existe otra alternativa para realizar este proceso sin una cita previa; te compartimos todo lo que debes saber para sacarla.

Recuerda que para realizar este tramite tienes hasta el próximo jueves 31 de diciembre 2026.

¿Quiénes pueden tramitar la licencia permanente en CDMX sin cita?

Los ciudadanos que SÍ pueden tramitar la licencia permanente en CDMX son aquellos que cumplan con lo siguientes requisitos:

Residentes de CDMX o Edomex; debes contar comprobante de domicilio.

Quienes ya tuvieron licencia Tipo A o quieren tramitarla por primera vez.

Conductores sin sanciones por delitos viales o multas por conducir en estado de ebriedad.

¿Cómo tramitar mi licencia de conducir permanente en CDMX sin cita?

Para tramitar tu licencia de conducir permanente en CDMX sin una cita previa, puedes acudir a los módulos especiales por la Secretaría de Movilidad o a las Tesorerías Exprés de la CDMX.

Otra forma para tramitarla puede ser en línea, únicamente si ya cuentas con antecedentes de licencia Tipo A de la CDMX.

Requisitos para sacar la licencia permanente en CDMX antes del 31 de diciembre

Identificación oficial vigente (original y copia): INE, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar.

(original y copia): INE, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar. Comprobante de domicilio de la CDMX o del Estado de México, no mayor a 3 meses (agua, luz, predial, teléfono o estado de cuenta; si tu INE tiene domicilio completo, puede validarlo).

de la CDMX o del Estado de México, no mayor a 3 meses (agua, luz, predial, teléfono o estado de cuenta; si tu INE tiene domicilio completo, puede validarlo). Línea de captura pagada (el pago se refleja en un máximo de 72 horas).

(el pago se refleja en un máximo de 72 horas). Cuenta Llave CDMX activa y CURP.

activa y CURP. Examen teórico aprobado: obligatorio si tramitas tu primera licencia Tipo A.

obligatorio si tramitas tu primera licencia Tipo A. Sin impedimentos legales: no contar con sentencias por delitos viales ni sanciones por el programa Conduce sin Alcohol (o cumplir con los límites establecidos por SEMOVI).

¿Cuánto cuesta la licencia permanente en CDMX y cómo pagarla?

El costo para tramitar tu Licencia Permanente Digital CDMX Tipo A tiene un costo de $1,500 pesos .

¿Cómo pagar la licencia de conducir permanente en CDMX?

La licencia para conducir permanente CDMX puede pagarse en línea desde la App Tesorería CDMX o de forma presencial con tu línea de captura en bancos autorizados, kioscos de la Tesorería y centros de servicio.

Módulos y horarios para tramitar la licencia de conducir CDMX sin cita

La Secretaría de Movilidad (Semovi) habilitó el trámite de la licencia CDMX sin cita previa en lo distintos puntos de la capital del país. Recuerda que todos están sujetos a disponibilidad.

Módulos especiales de SEMOVI:

Módulos en alcaldías: San Andrés Tetepilco (Iztapalapa), Acoxpa (Tlalpan) y Universidad (Benito Juárez) .

(Iztapalapa), (Tlalpan) y . Macromódulo: Sala de Armas de la Magdalena Mixiuhca (a partir del 1 de diciembre de 2026).

Tesorerías Exprés y Centros de Servicio SAF:

Tesorerías Exprés: Eduardo Molina , Félix Cuevas , Miramontes , Miguel Ángel de Quevedo , Magdalena y Acoxpa .

, , , , y . Centros de Servicio de la Tesorería: Cuitláhuac , Tlatelolco , Asturias , Mixcoac , Gran Sur , Añil , Rojo Gómez , Olivar de los Padres y Galería Plaza de las Estrellas.

El horario de los módulos disponibles en CDMX para el trámite de la licencia de conducir permanente será de 9:00 a 21:00 horas.