¡Atención, capitalinos! El trámite de la licencia para conducir permanente CDMX mantiene restricciones específicas que impiden el acceso a ciertos conductores; te compartimos los casos que quedan fuera, incluso si ya pagaste el plástico.

Fecha límite para tramitar la licencia de conducir permanente CDMX

Que no se te pase. La fecha límite para tramitar la licencia permanente en CDMX será hasta el próximo jueves 31 de diciembre 2026.

Autoridades confirmaron que el programa finalizará este mismo año, por lo que NO habrá extensiones para 2027.

¿Quiénes NO pueden tramitar la licencia de conducir permanente CDMX?

¿Estás en la lista negra? El Gobierno de la Ciudad de México reveló que el acceso a la licencia de conducir permanente está sujeto a ciertos filtros estrictos, por lo que algunos conductores no podrán obtenerla. Estos son los casos que quedan excluidos.

Sancionados por alcoholímetro o narcóticos; aquellos con sanciones en “Conduce sin Alcohol”.

Sentencias por hechos de tránsito graves.

Conductores de transporte público, carga o servicios especializados; quienes operan con licencia Tipo B, C, D o E.

Por otro lado, los motociclistas tampoco podrán tramitar la licencia permanente CDMX, ya que el documento únicamente es válido para la licencia Tipo A para vehículos particulares.

Conductores que SÍ pueden tramitar la licencia permanente

Conductores con licencia Tipo A previa.

Conductores que nunca han tenido licencia en CDMX.

Personas con historial vial limpio; sin sanciones o delitos asociados a siniestros graves.

¿Todavía no tienes tu Licencia Permanente? 🪪👀 ¡No lo dejes pasar más! ​Saca tu cita, reúne tus documentos y acude a tu módulo más cercano en la #CapitalDeLaTransformación. Es rápido, práctico y te olvidas de volver a hacer filas por renovación. 🚗💨 https://t.co/2QaLvCo8uc — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) November 21, 2026

¿Cuánto cuesta y dónde se tramita la licencia de permanente en CDMX 2026?

La licencia de conducir permanente en CDMX puede tramitarse en línea o de manera presencial en alguno de los módulos ubicados en distintos puntos de la capital del país; te explicamos cómo hacerlo.

EN LÍNEA:

Puedes hacerlo “Licencia de conducir permanente” o la App CDMX con tu cuenta Llave CDMX.

PRESENCIAL:

Los ciudadanos pueden acudir sin cita a ciertos módulos. Recuerda que pueden estar sujetos a disponibilidad diaria, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Eduardo Molina: Calzada San Juan de Aragón 516, Gustavo A. Madero.

Félix Cuevas: Av. San Francisco 1621, Benito Juárez.

Miramontes: Av. Escuela Naval Militar, esquina con Canal de Miramontes 753, Coyoacán.

Miguel Ángel de Quevedo: Miguel Ángel de Quevedo 175, Coyoacán.

Magdalena: Álvaro Obregón 1415, Magdalena Contreras.

Acoxpa: Av. Acoxpa 430, Tlalpan.

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir permanente CDMX?

El costo para tramitar tu Licencia Permanente Digital CDMX Tipo A tiene un costo de $1,500 pesos .

¿Todavía no tienes tu Licencia Permanente? 🪪👀 ¡No lo dejes pasar más! ​Saca tu cita, reúne tus documentos y acude a tu módulo más cercano en la #CapitalDeLaTransformación. Es rápido, práctico y te olvidas de volver a hacer filas por renovación. 🚗💨 https://t.co/2QaLvCo8uc — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) November 21, 2026

Requisitos para tramitar la licencia de conducir permanente CDMX antes de que termine el 2026