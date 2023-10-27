Juegos Panamericanos: ¿Cómo va México y en qué deportes ya tiene pase a París 2024?

Sigue la participación de la delegación mexicana que está representando al país en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde a mitad de la competencia, se localiza entre las primeras tres naciones del medallero, lo que significa una gran noticia para los deportistas aztecas de cara a los próximos Juegos Olímpicos.

Recuerda que los Juegos Panamericanos son clave en la clasificación rumbo a París 2024, pues además de dar boletos directos en algunas disciplinas, suman en el puntaje olímpico y un buen desempeño puede ser la diferencia para estar en la máxima competencia del deporte mundial.

A continuación te presentamos cómo va México en el medallero de los Juegos Panamericanos 2023, así como la clasificación de los primeros países y, sobre todo, cuáles son las disciplinas donde ya tiene presencia asegurada en la justa olímpica del próximo año. Esta información se actualiza diariamente hasta que concluya la competencia el próximo 5 de noviembre.

¿Cuántas medallas lleva México en los Juegos Panamericanos de Chile 2023?

Hasta el medio día de este viernes 27 de octubre, México se ubica en la segunda posición del medallero, con 36 medallas de oro, 16 de plata y 25 de bronce, con un total de 73 preseas en lo que va de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 son clave para los mexicanos rumbo a París 2024|REUTERS

La delegación mexicana no es la segunda que más medallas acumula en lo que va de la justa panamericana, pues Canadá acumula 83 preseas y marcha en la tercera posición del medallero; sin embargo, está por debajo de los tricolores debido a que "solamente" acumulan 29 distintivos dorados.

Estados Unidos marcha en primer lugar, con 143 medallas al momento, 60 de ellas de oro; Canadá, Brasil y Colombia son las tres naciones por debajo de México en a mitad de los Panamericanos de Chile.



Estados Unidos : 143 medallas | 60 Oro, 41 Plata, 42 Bronce

: 143 medallas | 60 Oro, 41 Plata, 42 Bronce México : 73 medallas | 32 Oro, 16 Plata, 25 Bronce

: 73 medallas | 32 Oro, 16 Plata, 25 Bronce Canadá : 83 medallas | 29 Oro, 24 Plata, 30 Bronce

: 83 medallas | 29 Oro, 24 Plata, 30 Bronce Brasil : 68 medallas | 15 Oro, 26 Plata, 27 Bronce

: 68 medallas | 15 Oro, 26 Plata, 27 Bronce Colombia: 32 medallas | 8 Oro, 12 Plata, 12 Bronce

¿En qué deportes ya está clasificado México para los Juegos Olímpicos de París 2024?

Hasta el momento, México ya tienen boleto para los Juegos Olímpico de París 2024 en los siguientes deportes. Con un asterisco estarán marcadas aquellas que lo consiguieron gracias a su participación en los Juegos Panamericanos de este año.

Es importante recordar que el pase se obtiene para México, por lo que no todos los deportes tienen al atleta que participará en París 2024, ya que este será determinado en el futuro por la federación de su disciplina.