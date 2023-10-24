Juegos Panamericanos 2023: ¿Cuánto ganarán los deportistas mexicanos por medalla en Santiago?

Comenzaron los Juegos Panamericanos 2023 en Santiago, capital de Chile, donde nuestro país reluce con la participación de más de 600 atletas. En esta edición, México tiene como objetivo mejorar su desempeño, por ello incentivará a los deportistas con una increíble cantidad por medalla.

La competencia reúne a los principales atletas del continente americano, con Estados Unidos como el país con mayor éxito, ya que cuenta con más de 4 mil 700 preseas ganadas desde la primera edición en 1951; sin embargo, nuestra nación no se queda atrás, porque en los pasados Juegos Centroamericanos en Lima, Perú, destacó como tercer lugar en el medallero, con:



37 medallas de oro

36 de plata

63 de bronce

Con las cifras anteriormente mencionadas, en 2023, México buscará obtener al menos 35 medallas de oro, de cara a las justas olímpicas, para mantenerse dentro del Top 5.

¿Cuánto ganará un atleta por medalla en los Juegos Panamericanos 2023?

La directora del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, confirmó que la delegación mexicana que formará parte de los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023 recibirán un presupuesto económico de 96 millones de pesos.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado si los deportistas recibirán un incentivo financiero en 2023. En la edición pasada en Lima, Perú, los atletas mexicanos fueron acreedores a un apoyo mensual de 20 mil pesos. Mientras que los ganadores a una presea recibieron incentivos adicionales por el tipo de medalla, por ejemplo:



Oro - 60 mil pesos mensuales - 720 mil pesos durante un año.

Plata - 55 mil pesos - 660 mil pesos anuales.

Bronce - 45 mil pesos - 540 mil por año.

Estos incentivos se mantuvieron durante un año, sumando atractivos montos para los deportistas, por lo que en la competencia de 2023 se espera una gratificación similar o mejor.

Estos son los deportes que clasifican a París 2024 en los Juegos Panamericanos 2023

Los Juegos Panamericanos son fundamentales de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, pues además de dar puntos en la clasificación de todos los deportes, otorgan plazas directas para los deportistas.

De todas las competiciones: 21 darán un pase directo las justas olímpicas, mientras que en las otras 12, los atletas tendrán la oportunidad de conseguir marcas clasificatorias o sumar puntos para el escalafón olímpico, que cierran el próximo año.

Los deportes que otorgan un pase directo a Juegos Olímpicos de París 2024, son:



Balonmano boxeo breaking (break dance) clavados ecuestre adiestramiento ecuestre evento completo ecuestre salto escalada deportiva gimnasia artística gimnasia rítmica gimnasia trampolín hockey sobre césped natación artística pentatlón moderno polo acuático surf tenis tenis de mesa tiro tiro con arco vela

Cabe destacar que cada deporte tiene su respectivo sistema para otorgar boleto directo a los Juegos Olímpicos, por lo que los requisitos pueden variar dependiendo de la disciplina, lo que sí será necesario es tener una actuación destacada y llegar al podio en cada una de las competencias.