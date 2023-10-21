¿Cómo funcionan los Juegos Panamericanos y cuál es su importancia para París 2024?

Se llevó a cabo la inauguración de los Juegos Panamericanos 2023 de Santiago, capital de Chile, donde México reluce como una de las potencias de la región para pelear los primeros puestos del medallero; sin embargo, no todos conocen la historia sobre esta justa regional ni su importancia rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Para los Juegos Panamericanos de Santiago, la competencia será del 20 de octubre al 5 de noviembre y reúne a los principales atletas del continente americano, con Estados Unidos como el país con mayor éxito, ya que cuenta con más de 4 mil 700 preseas ganadas desde la primera edición en 1951.

Los Juegos Panamericanos son fundamentales de cara a las justas olímpicas, pues además de dar puntos en la clasificación de todos los deportes, también es capaz de otorgar plazas directas para los deportistas.

¿Qué deportes clasifican para París 2024 en los Juegos Panamericanos 2023?

Para esta edición de los Juegos Panamericanos, 21 deportes serán los que otorguen cupos directos en los Juegos Olímpicos de París 2024, por lo que cada atleta de las siguientes disciplinas tienen una oportunidad única para llegar al máximo escenario del deporte:



Balonmano boxeo breaking (break dance) clavados ecuestre adiestramiento ecuestre evento completo ecuestre salto escalada deportiva gimnasia artística gimnasia rítmica gimnasia trampolín hockey sobre césped natación artística pentatlón moderno polo acuático surf tenis tenis de mesa tiro tiro con arco vela

Cabe mencionar que cada deporte tiene su respectivo sistema para otorgar boleto directo a los Juegos Olímpicos; sin embargo, es necesario tener una actuación muy destacada y llegar al podio en cada una de las competencias.

Por otro lado, hay otras 12 disciplinas que, aunque no entregan un pase directo a los JJ.OO., sí suman en la clasificación olímpica y esos puntos pueden ser fundamentales para lograr el pase. Esos deportes son: levantamiento de pesas, triatlón, taekwondo, natación, ciclismo de ruta, ciclismo de pista, ciclismo de montaña, carrera BMX, BMX freestyle, básquetbol 3x3, bádminton y atletismo.

La historia de los Juegos Panamericanos

Los juegos panamericanos son un evento deportivo internacional que se lleva a cabo cada cuatro años desde 1951. Reúne a los principales atletas del continente americano y fue una idea surgida en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1932.

En aquel año, representantes de América Latina en el Comité Olímpico Internacional (COI) sugirieron que debía crearse una competición entre todos los países de América, por lo que, luego de 19 años de trámite y aval por parte del Comité, en 1951 la ciudad de Buenos Aires fue la sede de la primera edición.

Fue hasta 1999 cuando llegó el primer evento Parapanamericano, en la Ciudad de México, como parte de la inclusión para los atletas que compiten en condiciones distintas.

