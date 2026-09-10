Concierto de Intocable en el Zócalo: lista de calles cerradas y rutas alternas martes 15 de septiembre

Si tienes pensado acudir al Zócalo de la Ciudad de México para celebrar el Grito de Independencia y disfrutar del concierto de Intocable, toma en cuenta que habrá afectaciones a la circulación cerca del Centro Histórico la noche del martes 15 de septiembre.

De acuerdo con la información disponible, las inmediaciones del Zócalo y el primer cuadro del Centro Histórico tendrán restricciones para autos, además de que se espera gran afluencia, por lo que se pide tomar recomendaciones.

¿Qué calles estarán cerradas por el Grito de Independencia?

Entre las vialidades afectadas, se prevén cortes a la circulación en:



Calle 20 de Noviembre

Calle 5 de Febrero

Pino Suárez

Calle de Moneda

República de Brasil

Las restricciones pueden ampliarse conforme avance el operativo de seguridad, por lo que no se descarta que algunas vialidades tengan cierres parciales o desvíos durante el Grito de la Independencia.

¿A qué hora será el concierto de Intocable en el Zócalo?

La noche del martes 15 de septiembre, varios grupos se presentarán para cerrar los festejos del Grito de la Independencia, entre ellos Intocable.

La cartelera incluye:



Mariachi de la Guardia Nacional.

Grupo de la Armada de México.

Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional.

José Alfredo Jiménez Medel, nieto del compositor mexicano José Alfredo Jiménez.

Los ganadores de México Canta.

Legado de Grandeza.

Intocable.

De acuerdo con la información difundida, el grupo musical cerrará la noche, por lo que se espera que suba al escenario poco después del Grito, alrededor de las 11:30 pm.

¿Qué rutas alternas podrán utilizar los automovilistas?

Ante los cierres en el Centro Histórico, una de las principales recomendaciones para quienes necesiten atravesar la zona será evitar el perímetro del Zócalo y utilizar vialidades de mayor capacidad.

Entre las alternativas que pueden considerarse se encuentran:

