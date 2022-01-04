Inglaterra elimina condenas por relaciones homosexuales

Inglaterra permitirá que los hombres con condenas por ser homosexuales debido a las antiguas leyes, ya eliminadas, borren sus sentencias de los registros públicos del país.

Esta medida amplía el programa que concede el indulto a los hombres homosexuales condenados por “indecencia grave” y “sodomia”, dicha ley fue puesta en marcha hace una década, y ahora permitirá eliminar todas las condenas impuestas por mantener relaciones entre personas del mismo sexo.

"Es justo que, cuando se han abolido los delitos, se descarten también las condenas por actividad sexual consentida entre parejas del mismo sexo", explicó Priti Patel, ministra de Interior en Inglaterra, medinate un comunicado.

En respuesta, alguno legisladores y activista consideraron que esta política beneficiará a los hombres homosexuales que tienen problemas para encontrar trabajo debido a que en el registro público de Inglaterra aparece su condena.

"Es muy importante que el Estado reconozca que, como país, hicimos algo que fue totalmente erróneo e inapropiado", dijo Michael Cashman, miembro de la cámara alta del parlamento británico.

Inglaterra busca erradicar discriminación contra homosexuales

Inglaterra busca hacer frente a la discriminación contra las personas LGBT, por lo que desde hace más de una década ya permite que sean integrados a la vida laboral, incluso los miembros homosexuales de las fuerzas armadas despedidos, pueden solicitar la restitución de sus medallas.

Además, con el nuevo cambio, los hombres homosexuales que fueron objeto de la prohibición de la prostitución también podrán ver anuladas sus condenas, dijo Paul Johnson, un académico que trabajó con Cashman y Cooke.

En Inglaterra, mantener una relación entre personas del mismo sexo era considerado un delito, hasta la abolición de dicha ley en 1967, sin embargo, la sentencia quedaba registrada en sus datos dentro del registro público.

Posteriormente, se aceptó que se exonerara a más de 50 mil hombres homosexuales, la mayoría ya habían fallecido, y los que quedaban vivos solo podían obtener un perdón formal. Por lo que esta medida de eliminar del registro todas las condenas, es un paso contra la discriminación de las personas homosexuales.