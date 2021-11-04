Cóndores de California pueden reproducirse sin necesidad de aparearse
Un estudio reveló que dos hembras cóndores de California lograron reproducirse sin aparearse, a pesar de tener contacto con machos.
En Estados Unidos dos hembras cóndores de California fueron capaces de reproducirse sin necesidad de aparearse con un macho, registrándose por primera vez una reproducción asexual o por partenogénesis en la especie.
Científicos de la Alianza para la Vida Silvestre del Zoológico de San Diego indicaron que al realizar un estudio genético de parentesco descubrieron que dos crías macho habían nacido de huevos no fertilizados.
Los investigadores explicaron que los huevos analizados poseían los cromosomas masculinos esperados; sin embargo, ambos ejemplares carecían de carga genética paterna pero contenían todos los marcadores de herencia materna.
"Entre los 467 cóndores californianos machos examinados en el análisis de parentesco, ningún macho se calificó como padre potencial de las dos aves".
Por lo que ambas crías se convirtieron en los primeros casos de reproducción asexual o partenogénesis jampas vistos en la especia de cóndor de California.
El siguiente paso, agregaron, es realizar más estudios para determinar con qué frecuencia los cóndores podrían reproducirse sin necesidad de aparearse, especialmente en un periodo en el que su población está en aumento.
🚨BREAKING NEWS🚨— San Diego Zoo Wildlife Alliance (@sandiegozoo) October 28, 2021
Scientists at SDZWA discovered two California condor chicks have hatched from unfertilized eggs. This sort of asexual reproduction, known as parthenogenesis, is a first for the species and provides new hope for their recovery. Read more: https://t.co/m5MZhqt21l pic.twitter.com/vRxGbKZy2S
Primer caso de reproducción por partenogénesis en cóndores de California
Cynthia Steiner, coautora de la investigación, detalló que ambas hembras fueron alojadas continuamente con machos fértiles y previamente ya habían producido polluelos, por lo que la reproducción asexual resultó “sorprendente”.
"No estábamos buscando evidencias de partenogénesis, el los cóndores de California, nos golpeó en la cara de sorpresa. Solo lo confirmamos debido a los estudios genéticos normales que hacemos para probar la paternidad”, señaló la investigadora.
Los investigadores consideraron que este también se trata del primer caso de reproducción asexual en cualquier especie aviar en el que la hembra tuvo acceso a un compañero.
Por lo que aseguraron que esta puede ser un gran avance para preservar la especie, pues se estima que actualmente hay 500 ejemplares de cóndores de California, 200 de ellos en cautiverio y 300 en la naturaleza, por ello están considerados en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.