Conductor atropella a peatones en Marbella, España, y deja 11 heridos

En Marbella, España, este lunes un conductor presuntamente cometió un atropellamiento múltiple en la banqueta de una calle concurrida, que dejó al menos 11 heridos.

De acuerdo con medios de España, el atropellamiento ocurrió en una calle muy transitada de Marbella, en la que había mesas de un restaurante donde había comensales.

En videos que circulan en redes sociales, se observa a varias personas de Marbella ayudando a los lesionados que fueron embestidos por el conductor, quien ya fue detenido.

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En las imágenes se observan las mesas tiradas en las calle de Marbella, mientras varios comensales tratan de incorporarse tras el atropellamiento.

Testigos del incidente relataron a medios de España que el conductor maniobró para evitar entrar a la zona prohibida de la calle de Marbella, pero de forma abrupta viró y arrolló a por lo menos una treintena de mesas.

Atropello múltiple en Marbella.

El conductor se ha enfrentado a la policía y ha tenido que ser reducido antes de la detención.

pic.twitter.com/tR5zWH7zuT — El Aguijón 🐝 (@ElAguijon_) July 19, 2021

Detienen a conductor por accidente en Marbella, España

Tras el atropellamiento masivo, autoridades y servicios de emergencia de España llegaron a Marbella para atender a los 11 heridos, dos de los cuales se trasladaron a un hospital de Málaga debido a la gravedad de sus lesiones.

En tanto, la Policía de España logró la detención del conductor del vehículo que embistió a los peatones de Marbella.

En redes sociales, testigos captaron el momento en que elementos de la policía llevaban al presunto responsable cargando hacia una unidad.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Así se lleva la @policia detenido al conductor del vehículo que esta tarde ha arrollado con su coche la terraza de un bar en el centro urbano de la localidad malagueña de Marbella, dejando al menos a cinco personas heridas, una de ellas grave. pic.twitter.com/l9d0pBzab3 — Estado de Alarma TV (@EstadoDAlarmaTV) July 19, 2021

Más tarde, una portavoz de las autoridades de Marbella aseguró que el caso se investiga, aunque descartaron que se trate de un acto terrorista.

Medios de España detallaron más tarde que el conductor, presunto responsable del hecho, es un hombre de aproximadamente 30 años y que en el momento del accidente, los padres del sospechoso viajaban con él en el vehículo.

Asimismo, autoridades de España indicaron que se le realizaron pruebas de alcohol y drogas al conductor, quien presuntamente tendría un trastorno mental; sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer más información al respecto.

➡️ #AHORA | En este video se aprecia al conductor del atropello masivo en Marbella, España. El autor del incidente muestra un aparente desequilibrio mental. pic.twitter.com/dh22pvX7NZ — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 19, 2021

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