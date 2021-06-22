VIDEO: Senegaleses salvan a abuelito de morir ahogado en España

Tres migrantes senegaleses y un policía salvaron a un abuelito de 72 años de morir ahogado, luego de que cayó desmayado a la ría Bilbao, en el golfo de Vizcaya, España.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del domingo en la ría Bilbao, a la altura del puente de la Merced, en España, mismos que fueron captados en video y publicados en las redes sociales.

La grabación muestra el momento en el que los jóvenes senegaleses tratan de poner a salvo al abuelito, identificado por medios locales como Euskal Herria.

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En las imágenes se observa que uno de los senegaleses se lanzó al agua para tratar de llevar a la orilla al abuelito, quien parecía estar inconsciente.

“Ya, ya, ya van a ayudarte. Ayudarles rápido, rápido, chicos”, se escucha en la grabación, mientras más jóvenes senegaleses acuden a rescatar al abuelito.

Hoy en Bilbao (Euskal Herria), un señor de 72 años que paseaba por el puente, se cayó inconsciente a la ría.



Dos inmigrantes senegaleses se tiraron rapidamente al agua al verlo caer del puente, jugándose su propia vida, consiguieron rescatarlo y literalmente le salvaron la vida. pic.twitter.com/787wShRsih — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) June 20, 2021

Servicios de emergencia de España apoyan a senegaleses

Además de los tres senegaleses que se lanzaron al agua para ayudar al abuelito en la ría Bilbao, España, un policía local, de 43 años, también colaboró con las acciones para tratar de salvar la vida del señor.

Una vez que los senegaleses y el policía llevaron al abuelito a la orilla, lo ataron a una cuerda para tratar de subirlo a la superficie; sin embargo, en dicho momento una pequeña embarcación arribó a la zona y evitó la tragedia.

El hombre finalmente fue trasladado a un hospital cercano, junto con una de las cuatro personas que lo ayudó. No obstante, hasta el momento no se conoce el estado de salud de ambos.

La ría de Bilbao es la desembocadura que forma el sistema de los ríos Nervión e Ibaizábal, en España.

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