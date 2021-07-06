Pueblo de España ofrece trabajo y casa gratis a familias con hijos

Un pueblo de España lanzó un anuncio en el que ofrece trabajo y casa gratis a las personas que quieran mudarse a él con su familia, incluidos niños, ello debido a la baja población que hay en el lugar.

Se trata de Griegos, una localidad en el municipio español de Teruel, el cual ofrece casa gratis y trabajo a personas que estén interesadas en habitarlo, con la única condición de que tengan hijos en edad escolar.

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El ayuntamiento de Griegos, el pueblo de España, realizó una publicación en las redes sociales en la que muestra a través de un video, que los habitantes “buscan niños”, esto debido a que la gran mayoría de sus habitantes son personas de la tercera edad.

“Muchas gracias por el interés y les animamos a visitar Griegos”, escribió el ayuntamiento en su cuenta de Facebook.

En las imágenes se explica que las personas que estén interesadas en visitar el pueblo de España recibirán trabajo y una casa gratis durante tres meses, en los que las autoridades se harán cargo de los gastos de la renta del inmueble.

¿Cuál es el trabajo que ofrecen en el pueblo de España?

En el video que publicaron en las redes sociales, las autoridades del pueblo de España especificaron que el trabajo que ofrecen es en la cocina de un restaurante, el cual será para una pareja. Asimismo, estará la posibilidad de administrar el hotel del lugar, el cual recientemente fue remodelado.

Además, ofrecen la opción de un trabajo a distancia a través de internet en su coworking.

En el caso de la casa gratis, Griegos destaca que después de la renta que brindan durante los primeros tres meses, por un alquiler de 225 euros descontaran 50 por cada hijo en edad escolar que tenga la familia que decida vivir ahí.

A la fecha, el ayuntamiento del pueblo de España especificó que ha recibido miles de peticiones de familias interesadas en vivir ahí, pero solamente han escogido a dos.

“Gracias a todos hemos recibido miles de peticiones, ya hemos escogido dos familias, en los próximos días nos pondremos en contacto con ellas. A los demás muchas gracias por el interés y les animamos a visitar Griegos!” agregaron.

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