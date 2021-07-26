Inundaciones en China dejan más de un millón de animales muertos. Las lluvias e inundaciones que se registraron la semana pasada también dejaron severas afectaciones en el campo.

El granjero chino "Cheng" camina por el agua hasta las rodillas, tirando de los cerdos muertos uno por uno detrás de él con una cuerda atada alrededor de sus tobillos mientras alinea los cadáveres hinchados para su eliminación.

Más de 100 de los cerdos de Cheng se ahogaron en las inundaciones que paralizaron la provincia central de Henan en China la semana pasada, y las perspectivas para los que quedan con vida son sombrías.

Solo unos pocos sobrevivieron.

"La mayoría de los cerdos se han ahogado. Solo unos pocos sobrevivieron. Todavía están empapados en agua. No podemos hacer mucho al respecto. No hay otro lugar al que moverlos. Este es el lugar", dijo el joven de 47 años, agricultor de la aldea de Wangfan, ubicada a unos 90 kilómetros al norte de la capital provincial de Zhengzhou.

La granja de Cheng es una de las miles en Henan, famosa por la agricultura y la producción de carne de cerdo en particular. La provincia fue golpeada por fuertes lluvias la semana pasada que provocaron las peores inundaciones repentinas en siglos, sorprendiendo a muchos.

"El cielo se me ha caído", dijo Cheng, quien ha criado cerdos toda su vida en su granja "Nos llevará aproximadamente 10 años recuperar lo que perdimos. No hay nada que podamos hacer al respecto".

Al otro lado del pueblo, donde la mayoría de los otros 3,000 residentes también crían cerdos o pollos o cultivan cereales, la gente estaba limpiando los escombros que dejaron las aguas que se alejaban.

Algunos sacaron carretillas y jaulas de pollos sin vida. Los cerdos muertos yacían hinchados en el agua, atados a los árboles para evitar que se alejaran flotando. Partes del pueblo olían fuertemente a barro y cadáveres en descomposición.

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Al menos 200,000 pollos y hasta 6,000 cerdos se perdieron en la inundación, la mitad del rebaño de la aldea, dijeron los agricultores. En todo Henan, las lluvias han inundado 1,678 granjas de mayor escala, matando a más de un millón de animales.

Aunque la producción porcina china se ha vuelto cada vez más intensiva en los últimos años, millones de pequeños agricultores siguen desempeñando un papel importante en la producción de la carne favorita del país.

Cheng dijo que enfrenta pérdidas de unos 30,000 yuanes, equivalentes a 92 mil pesos y le preocupa que no reciba ninguna compensación del gobierno.

Brotes de enfermedades.

Dejando a un lado los medios de vida, las inundaciones también han preocupado a muchos por nuevos brotes de enfermedades.

La semana pasada, el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales emitió directrices para los gobiernos locales sobre cómo prevenir las enfermedades de animales después de las inundaciones, incluidas medidas sobre la eliminación de cadáveres y la desinfección de granjas.

Sin embargo, por ahora, los agricultores de Wangfan dijeron que están enfocados en la supervivencia.

"No hay comida ni agua. La vida no puede continuar. ¿Cómo puede continuar la vida? Estamos en bancarrota", dijo un criador de codornices no identificado.

