VIDEO: Así fue el deslizamiento de tierra que dejó 9 muertos en India

Al menos nueve muertos y otros tres lesionados dejó el deslizamiento de tierra y en consecuencia la caída de un puente en el distrito de Kinnaur, en el estado de Himachal Pradesh, en el norte de India.

De acuerdo con las primeras informaciones las víctimas viajaban en un vehículo turístico cuando al cruzar un puente de hierro se produjo un deslizamiento de tierra provocando que varias rocas cayeran sobre la unidad y colapsara el puente.

De acuerdo con información reportada por diversas agencias de noticias, el incidente tuvo lugar cerca de Batseri, en la carretera que une las localidades de Sangla y Chitkul, una de las regiones de mayor filón turístico del estado de Himachal Pradesh en India.

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Las imágenes de los testigos muestran como las rocas caían a gran velocidad desde la ladera de una montaña impactando contra el puente y en las casas y estructuras ubicadas en la ladera.

Las labores de rescate se pusieron en marcha, con la presencia además de efectivos de la Policía Fronteriza Indo-Tibetana.

El gobierno informó que los afectados han sido atendidos de inmediato.

El primer ministro estatal, Jairam Thakur expuso que el primer ministro del país, Narendra Modi, ha expresado sus condolencias por lo ocurrido en esa región.

Gobierno indemnizará a afectados por deslizamiento de tierra

Además, se informó que el gobierno ha anunciado indemnizaciones de dos millones de rupias (22 mil 800 euros) para las familias de las víctimas y 500 mil (5 mil 700 euros) rupias para los heridos.

El accidente se produce un día después de que el director general de la Policía de Himachal Pradesh, Sanjay Kundu, pidiera a través de Twitter a la población que evitara "aventurarse demasiado cerca" de las grandes reservas de agua, esto a una semana de que se registraron grandes inundaciones a causa del monzón.

Se registra un deslizamiento de tierra al norte de la #India; hay nueve personas muertas.



📹 Vía @Reuters https://t.co/suZwZc6nvV pic.twitter.com/NIloHal61z — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 25, 2021

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