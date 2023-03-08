VIDEO: Conductora atropella a mujeres manifestantes del 8M 2023 en España

La conductora de un coche atropelló a un grupo de mujeres que se manifestaban en las calles de Barcelona, España, por el Día Internacional de la Mujer, la mañana de este 8 de marzo (8M 2023).

El incidente ocurrió en la diagonal de Barcelona, la cual fue cerrada por un grupo de mujeres que conmemoraban el Día de la Mujer 2023; lo que molestó a la conductora quien optó por abrirse paso entre las feministas con su vehículo.

El momento fue grabado por varias personas que se encontraban en el lugar, rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En las imágenes se pudo ver cómo la conductora avanzó con su vehículo aunque varias mujeres estaban paradas enfrente de ella evitando que pasara. Incluso algunas quedaron encima del coche.

La conductora avanzó varios metros con al menos tres mujeres colgando del parabrisas del automóvil. Cuando por fin frenó, el grupo que feministas se acercó y comenzó a golpear el carró.

Un momento después, las autoridades de Barcelona llegaron hasta el lugar y tomaron el control de la situación. Aparentemente no hubo lesionados por el incidente.

Atropello a manifestantes del #8Marzo que cortaban la carretera



📹 Avda. Diagonal, Barcelona pic.twitter.com/VpCrAq9WKV — SocialDrive (@SocialDrive_es) March 8, 2023

Miles de mujeres marchan en España por el Día Internacional de la Mujer

Miles de mujeres salieron a las calles para marchar y protestar contra la desigualdad de género y en el Día Internacional de la Mujer.

Además este es el segundo año en el que las mujeres en España marchan divididas por temas como los derechos de las personas trans o la prohibición de la prostitución.

Las cuestiones de género han sido una de las piedras angulares de la agenda política del gobierno de coalición. Aprobó una ley para facilitar el acceso al aborto en el sistema de salud pública y se convirtió en el primer país europeo en introducir licencias pagas para mujeres que sufren períodos dolorosos.

La marcha principal reunió a 17 mil personas, según cifras del gobierno, y la marcha competidora que pedía la abolición de la prostitución y se oponía a la ley trans reunió a 10 mil simpatizantes.

Con información de Reuters