Confirman los requisitos indispensables para incrementar el pago de la Pensión IMSS bajo el régimen de la Ley 73

Si ya recibes tu pensión o estás en proceso de tramitar tu retiro mediante el régimen de 1973 del Instituto Mexicano del Seguro Seguro Social, IMSS, existe una forma legal de subir la cantidad que cobras cada mes.

El IMSS confirmó los requisitos para sumar un dinero extra a la cantidad que ya recibes mensualmente.

¿Qué son las asignaciones familiares del IMSS?

Las asignaciones familiares son un ayuda económica adicional que entrega el Seguro Social a los pensionados por Ley 73.

Este apoyo se otorga por cada familiar que dependa económicamente del titular, sumando un porcentaje fijo a la mensualidad recibida.

Su objetivo es brindar un respaldo financiero extra cuando existen cargas del hogar acreditadas.

¿Qué familiares te ayudan a subir el pago de la pensión?

El Seguro Social reconoce a varios integrantes de tu núcleo como dependientes para aplicar el incremento.

Puedes sumar a tu esposa o concubina, a tus hijos menores de 16 años o hasta los 25 si continúan estudiando en planteles del sistema educativo nacional.

Si no tienes pareja ni hijos, el beneficio puede aplicarse con tus padres si dependen de ti.

¿De cuánto es el aumento que puedes recibir?

Los porcentajes están definidos por el instituto.

Por la esposa o concubina se otorga un 15% adicional. Para cada uno de los hijos menores o estudiantes aplica un 10%.

En caso de que no existan cónyuge e hijos, el IMSS otorga un 10% por cada uno de los padres del pensionado que dependan económicamente de su ingreso.

Documentos indispensables para solicitar el incremento

Para dar de alta a tus beneficiarios en la ventanilla o plataforma debes presentar identificación oficial vigente, comprobante de domicilio reciente, CURP y acta de nacimiento del familiar.

En el caso del cónyuge se exige el acta de matrimonio, mientras que para los hijos mayores de 16 años se requiere la constancia oficial de estudios vigente.

¿Qué pasa si no tienes familiares dependientes?

Si al realizar el cálculo de tu jubilación no cuentas con esposa, concubina, hijos ni padres que dependan de tus ingresos, el instituto no te deja sin apoyo.

En esa situación particular, el IMSS aplica en automático una ayuda asistencial equivalente al 15% sobre el valor de tu pensión, asegurando que recibas un monto mayor.