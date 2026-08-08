Conflicto en Yemen y el Mar Rojo: los rebeldes amenazan la economía y la estabilidad de Oriente Medio

Este viernes 7 de agosto de 2026 se intensificaron las operaciones militares de los rebeldes hutíes en Yemen y en las vías marítimas cercanas al Mar Rojo.

El grupo insurgente, vinculado al llamado "Eje de la Resistencia" promovido por Irán, rompió un cese al fuego de facto de cuatro años al lanzar misiles y drones contra posiciones de Arabia Saudita e intensificar los combates contra el gobierno yemení reconocido internacionalmente. La reactivación de las hostilidades ocurre en un momento crítico de parálisis en el Estrecho de Ormuz, amenazando con arrastrar nuevamente a la zona a una guerra civil a gran escala.

Los hutíes aprovechan el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán para romper el bloqueo económico y aéreo que Arabia Saudita mantiene sobre el norte de Yemen. Además del frente interno, las milicias bloquearon parcialmente el paso de buques petroleros en el estrecho de Bab al-Mandeb, una ruta clave que conecta el Mar Rojo con el Océano Índico. Esto ha reducido severamente la capacidad de Arabia Saudita para exportar su crudo de forma segura.

BREAKING NEWS:🚨🇾🇪🇸🇦

The war between Yemen and Saudi Arabia is now increasingly expanding, targeting government centers in Saudi Arabia, specifically in Riyadh.🇸🇦 pic.twitter.com/7SSNii1r9F — Mr. Hass 💛 (@Lassegaf_1) August 7, 2026

¿Quiénes son los hutíes y por qué recomenzaron los ataques contra Arabia Saudita?

Para entender el conflicto actual, regresamos a la guerra iniciada en 2014, cuando los hutíes, una minoría de credo chií zaidí formalmente conocida como Ansar Allah, tomaron el control de la capital de Yemen, Saná, y de gran parte de la costa del Mar Rojo. En 2015, una coalición árabe liderada por Arabia Saudita intervino militarmente para intentar expulsar a los insurgentes y respaldar al gobierno yemení legítimo, hoy estructurado bajo el Consejo de Liderazgo Presidencial. Aunque las partes pactaron una tregua supervisada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2022, el estancamiento político derivó en un asfixiante bloqueo económico.

Portavoces del buró político hutí, como Nasr al-Din Amer, afirmaron que el grupo no requiere órdenes de Teherán para actuar, asegurando que el cerco comercial impuesto por Riad es causa suficiente para golpear la infraestructura saudí. Las recientes incursiones en las provincias yemeníes de Marib y Hadramaut han dejado decenas de soldados gubernamentales muertos, mientras que ataques en la región fronteriza de Najran, en suelo saudí, provocaron heridos civiles y daños materiales. El enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, advirtió que el país enfrenta el mayor riesgo de escalada militar en cuatro años.

Impacta en las exportaciones de petróleo

La reactivación de los ataques hutíes en el Mar Rojo golpea directamente la estrategia de diversificación económica de Arabia Saudita. Intentando evitar el convulso Estrecho de Ormuz, la petrolera estatal Saudi Aramco desvió parte de sus envíos de crudo hacia puertos del Mar Rojo a través del estrecho de Bab al-Mandeb. No obstante, el bloqueo rebelde redujo el tránsito marítimo de 3.2 millones de barriles diarios a solo 1.5 millones de barriles por día, mermando los volúmenes de exportación.

Esta encrucijada coloca a la monarquía saudí en una posición compleja entre la disuasión militar y la negociación. Frente a la amenaza de incursiones coordinadas de milicias aliadas a Irán desde Irak y Yemen, Riad optó por consolidar el Pacto de La Meca junto a Turquía y Pakistán para fortalecer su defensa colectiva. Mientras tanto, la población yemení enfrenta nuevamente el fantasma de la escasez y el colapso económico, en un país donde la ONU llegó a calificar la situación como la peor crisis humanitaria del planeta.