¿Arabia Saudita se prepara para la guerra? Esperan ataques de grupos armados de tres países

Sigue creciendo la tensión en Medio Oriente, pues cada vez son más los países que se involucran en los distintos conflictos de la región, como Arabia Saudita, que ya se prepara para recibir un ataque.

De acuerdo con información de CNN, Arabia Saudita estaría preparándose para múltiples ataques provenientes de milicias de Irak, las cuales mantienen alianza con los hutíes e Irán.

¿Arabia Saudita entrará en guerra con Irán e Irak?

CNN reporta que tuvieron acceso a múltiples informes de inteligencia de Arabia Saudita y Estados Unidos donde se menciona que la milicia iraquí, en coordinación con los hutíes, planean atacar a la nación del Golfo.

Y es que en la misma semana que se revela esta información, los hutíes reivindicaran la autoría de un ataque contra un petrolero saudí en el golfo de Adén, una ruta marítima clave.

Saudi Arabia is bracing for “multiple coordinated attacks” by Iraqi militias working with Iran-backed Houthis, a Saudi official told CNN, as the Middle East conflict threatens to continue to broaden in the region. https://t.co/aTUHRNk2el pic.twitter.com/WuItehiDSe — CNN (@CNN) August 6, 2026

Desde que inició el conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán, Arabia Saudita ha sido blanco de ataques con misiles por parte de los hutíes y de drones de Irak.

Siguen los ataques de Estados Unidos en la región

Después de una tregua no oficial entre Estados Unidos e Irán, regresaron los ataques de ambas naciones, principalmente contra bases militares al usar drones cargados de explosivos, sin embargo, la población civil también se ha visto afectada.

El Comando Central de los Estados Unidos es el organismo que informa de los ataques que realizan sus fuerzas armadas todos los días, además de de señalar las actualizaciones de los distintos bloqueos de Irán en el estrecho de Ormuz.

“La ruta sur a través del estrecho de Ormuz permanece libre y abierta para todos los buques comerciales que deseen transitar por esta vía marítima internacional. En los últimos tres meses, las fuerzas estadounidenses han ayudado a más de 1000 buques a transitar con éxito por el estrecho a pesar de la agresión iraní injustificada, y estos tránsitos continúan en la actualidad”, indicaron en un comunicado publicado el 4 de agosto.

