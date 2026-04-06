¿Qué es el estrecho de Bab al-Mandeb y qué pasaría si Irán lo bloquea?

El régimen de Irán, a través de altos funcionarios y asesores del Líder Supremo, lanzó este fin de semana una amenaza directa de bloquear el estrecho de Bab el-Mandeb, el punto de acceso vital al Mar Rojo y al Canal de Suez.

Tras haber tomado el control efectivo del Estrecho de Ormuz, Teherán advirtió que su "Frente de Resistencia" —encabezado por los rebeldes hutíes en Yemen— podría clausurar esta segunda arteria comercial si Estados Unidos e Israel persisten en sus ataques.

De concretarse el cierre de ambos pasos, se bloquearía el 25% del suministro mundial de energía y una parte masiva de las exportaciones de Asia hacia Europa, desatando una crisis económica global sin precedentes.

El mensaje de Teherán: Una "sola maniobra" para el caos

La advertencia fue iniciada por el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, quien el pasado 4 de abril cuestionó públicamente en la red social X el volumen de petróleo, gas natural licuado (GNL), trigo, arroz y fertilizantes que transitan por Bab el-Mandeb.

Poco después, Ali Akbar Velayati, exministro de Exteriores y asesor principal del Líder Supremo Mojtaba Khamenei, declaró que el mando unificado de la "Resistencia" ve a Bab el-Mandeb con la misma importancia estratégica que Ormuz.

"Si la Casa Blanca se atreve a repetir sus tontos errores, pronto se dará cuenta de que el flujo de la energía y el comercio mundial puede ser interrumpido con un solo movimiento", escribió Velayati, mensaje que fue confirmado posteriormente por la televisión estatal Press TV.

“The foolish President of the #United_States has threatened to strike Iran’s electrical infrastructure! The rulers of #Arab_countries should, in order to prevent the region from going dark, make Trump understand that the #Persian_Gulf is not a place for gambling.” — Aliakbar Velayati (@Drvelayati_ir) April 6, 2026

Bab el-Mandeb: El "cuello de botella" del mundo

Situado entre Yemen (al noreste) y Yibuti y Eritrea (en el Cuerno de África), este estrecho tiene apenas 29 kilómetros de ancho en su punto más angosto. Su importancia es crítica por las siguientes razones:



Conexión estratégica: Une el Mar Rojo con el Golfo de Adén y el Océano Índico. Es la puerta de entrada al Canal de Suez, por donde pasa el 12% del comercio global y el 30% del tráfico de contenedores .

Une el Mar Rojo con el Golfo de Adén y el Océano Índico. Es la puerta de entrada al Canal de Suez, por donde pasa el y el . Dependencia energética: Aproximadamente el 6% del petróleo mundial transportado por mar transita por aquí. En 2024, esto representó unos 4,100 millones de barriles de crudo y productos refinados.

Aproximadamente el transportado por mar transita por aquí. En 2024, esto representó unos de crudo y productos refinados. La ruta alternativa de Arabia Saudita: Ante el cierre de Ormuz, Arabia Saudita Yanbu en el Mar Rojo. Para ello, utiliza el "Oleoducto Este-Oeste", que, cruzando el país, puede transportar hasta 7 millones de barriles diarios, una capacidad que alcanzó su máximo histórico a finales de marzo debido al conflicto actual.

El papel de los Hutíes y el riesgo de escalada

El control efectivo de las costas de Bab el-Mandeb recae en los hutíes de Yemen, aliados de Irán. Aunque en mayo de 2025 se alcanzó un alto el fuego entre Estados Unidos y este grupo, la reciente tensión ha reactivado los ataques con drones y misiles hacia Israel como una "advertencia".

Aunque la participación hutí ha sido simbólica hasta ahora, un bloqueo real se lograría simplemente disparando contra un par de buques comerciales. Esto detendría de inmediato el tráfico marítimo debido a que las aseguradoras se negarían a cubrir los riesgos; eso provocaría ataques masivos inmediatos de EU e Israel contra Yemen.

Un impacto económico devastador

Si el bloqueo de Bab el-Mandeb se suma a las restricciones en Ormuz (por donde pasa el 20% del gas y petróleo en tiempos de paz), el efecto sería:



Colapso del suministro: Se detendría el flujo de contenedores de China e India hacia Europa. Crisis de precios: Se profundizaría el caos económico en fábricas, hogares y gasolineras de todo el mundo. Ultimátum de Trump: Estas amenazas surgen mientras el presidente Donald Trump mantiene su advertencia de bombardear plantas eléctricas, puentes e incluso plantas desalinizadoras en Irán si el Estrecho de Ormuz no se reabre para todos los barcos (actualmente Irán solo permite el paso a países que negocien directamente con ellos, excepto EU e Israel).

¿Qué es Bab el-Mandeb?

El estrecho de Bab el-Mandeb (que en árabe significa "La Puerta de las Lamentaciones" o "La Puerta de las Lágrimas") es uno de los pasos marítimos más peligrosos y estratégicos del planeta.

Su nombre deriva de los peligros que tradicionalmente enfrentaba la navegación en sus aguas, una realidad que hoy se traslada del plano físico al geopolítico.



Ubicación: Funciona como el enlace vital entre el Mar Rojo (al noroeste) y el Golfo de Adén (al sureste), conectando el Océano Índico con el Mar Mediterráneo a través del Canal de Suez.

Funciona como el enlace vital entre el (al noroeste) y el (al sureste), conectando el Océano Índico con el Mar Mediterráneo a través del Canal de Suez. Dimensiones: En su punto más estrecho tiene solo 29 kilómetros de ancho . Esto obliga a los buques de gran calado a navegar por dos canales de apenas 3.2 kilómetros de ancho cada uno (uno para cada dirección), separados por la isla de Perim.

En su punto más estrecho tiene solo . Esto obliga a los buques de gran calado a navegar por dos canales de apenas cada uno (uno para cada dirección), separados por la isla de Perim. Países limítrofes: Separa el continente africano (Yibuti y Eritrea) de la península arábiga (Yemen). Actualmente, la costa yemení está bajo la influencia de los rebeldes hutíes, respaldados por Irán.

¿Por qué es tan importante?

La Arteria de Europa: Es la vía obligada para casi todo el comercio marítimo entre la Unión Europea y Asia (China, India, Japón). Sin este paso, los barcos deben rodear todo el continente africano por el Cabo de Buena Esperanza , un desvío que añade unos 6,000 kilómetros y entre 10 y 14 días de navegación, disparando los costos de combustible y seguros.

Es la vía obligada para casi todo el comercio marítimo entre la Unión Europea y Asia (China, India, Japón). Sin este paso, los barcos deben rodear todo el continente africano por el , un desvío que añade unos y entre de navegación, disparando los costos de combustible y seguros. Cifras de tráfico Se estima que por este punto transita aproximadamente el 12% del volumen total del comercio mundial y cerca de 1 billón de dólares en mercancías anualmente.

Paso de petróleo y gas

Barriles diarios: Por sus aguas pasan más de 6 millones de barriles de petróleo crudo y productos refinados cada día, destinados principalmente a Europa y América del Norte.

Por sus aguas pasan más de de petróleo crudo y productos refinados cada día, destinados principalmente a Europa y América del Norte. Flujo de GNL: Es un corredor crítico para el Gas Natural Licuado (GNL) proveniente de Qatar y otros estados del Golfo hacia el mercado europeo, esencial para la seguridad energética del continente.

Su papel en medio del conflicto y el cierre de Ormuz

El "Chokepoint" Crítico: Junto con el Estrecho de Ormuz y el Canal de Suez , forma el triángulo de seguridad energética más sensible del mundo. Si uno de estos puntos se cierra, el sistema sufre; si se cierran dos simultáneamente (como amenaza Irán), el sistema colapsa.

Junto con el y el , forma el triángulo de seguridad energética más sensible del mundo. Si uno de estos puntos se cierra, el sistema sufre; si se cierran dos simultáneamente (como amenaza Irán), el sistema colapsa. Militarización: Debido a su importancia, países como Estados Unidos, China, Francia y Japón mantienen bases militares en Yibuti, convirtiendo la zona en el área con mayor concentración de presencia militar extranjera en el mundo para garantizar la libertad de navegación.

No solamente bloquearían transporte de energía

Un cierre total de Bab el-Mandeb no solo detendría el petróleo, sino también el suministro de alimentos (trigo y arroz) y fertilizantes, lo que provocaría una crisis de suministros básicos y una inflación global inmediata, afectando desde los precios de la gasolina hasta el costo de la canasta básica en países alejados del conflicto.

