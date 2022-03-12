Confunden al director de “Black Panther” con asaltante y lo detienen

Confunden al director de "Black Panther" con un asaltante y lo detienen. El "incidente" ocurrió en enero, pero es hasta ahora que la policía de Atlanta publica las imágenes.

El director Coogler, de 35 años, fue al Bank of America a hacer una transacción.

Agente:

Desde que recibimos la llamada, parecía que había un asaltante, intentando robar el banco.

El director entregó al cajero del banco una nota escrita que, al parecer, decía: "Me gustaría retirar 12.000 dólares en efectivo de mi cuenta corriente. Por favor, haga el recuento de dinero en otro lugar. Me gustaría ser discreto".

La cajera del banco interpretó erróneamente la situación como un intento de robo cuando el importe de la transacción superaba los 10.000 dólares e informó a su jefe.

Bank of America no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Black Panther se convirtió en la segunda película más taquillera del mundo en 2018, anunciada por su vibrante celebración de la cultura africana y aplaudida como un hito de la diversidad racial en Hollywood.

Black Panther fue nominada a seis Oscars, incluyendo el de mejor película. Ganó tres premios de la Academia: en las categorías de mejor partitura original, mejor diseño de vestuario y mejor diseño de producción.