Congreso de Chile aprueba el matrimonio igualitario

El congreso de Chile aprobó este martes el proyecto de ley de matrimonio igualitario que permite la unión de personas del mismo sexo.

"Con 21 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones se aprueba en la Sala del Senado el proyecto de ley que establece el matrimonio igualitario, que pasa a la Cámara de Diputados", informó la cámara alta en un comunicado.

Luego de la aprobación del Congreso, la Cámara de Diputados de Chile decidió votar inmediatamente el proyecto que equipara derechos y obligaciones independientemente del sexo de las personas que conformen el matrimonio.

Fue así que los diputados aprobaron la iniciativa del matrimonio igualitario por 82 votos a favor, 20 en contra y dos abstenciones.

La iniciativa permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la adopción homoparental, además de regular otros aspectos relacionados al cuidado de los hijos, derechos de filiación, derechos laborales de pre y post natal y no discriminación de personas trans en las uniones.

✅A LEY | Cámara respalda en último trámite el proyecto que regula, en igualdad de condiciones, el matrimonio de parejas del mismo sexo.



Se remite al Ejecutivo para sus trámites de promulgación. #MatrimonioIgualitario 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/4HMYkoiJ9c — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) December 7, 2021

Presidente de Chile priorizó la aprobación del matrimonio igualitario

El presidente de Chile, Sebastián Pinera, era un opositor del matrimonio igualitario desde hace mucho tiempo, por lo que sorprendió que en el mes de junio, se pronunciara a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Fue él quien solicitó al Congreso priorizar la aprobación del proyecto de ley, acelerando su legislación a pesar de la oposición de algunos grupos.

El proyecto de matrimonio igualitario fue ingresado en 2017 al parlamento y llevaba casi cuatro años en el Congreso sin avances en su tramitación hasta el 3 de junio de 2021, cuando Piñera anunció su apoyo a la medida y le puso suma urgencia para obligar a los parlamentarios a darle prioridad.

La aprobación del Congreso convierte a Chile en el noveno país de América Latina en permitir el matrimonio igualitario, y en la nación número 31 en el mundo.

Chile se coloca después de países como Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Brasil, Uruguay y Argentina. Mientras que en México el matrimonio igualitario es legal solo en 14 de los 32 estados del país.

