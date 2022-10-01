Biden conmemora en la Casa Blanca el Mes de la Herencia Hispana

Este viernes se llevó a cabo en la Casa Blanca una ceremonia para conmemorar el Mes de la Herencia Hispana, ante decenas de latinos ahí reunidos el presidente de Estados Unidos se comprometió a "arreglar" el sistema migratorio y buscar una alternativa para que los llamados "dreamers" y los beneficiarios del programa de Protección Temporal, TPS, obtengan un status migratorio legal.

El mandatario que estuvo acompañado de su esposa Jill, reconoció en su discurso el impacto de la comunidad latino en el desarrollo y futuro de Estados Unidos.

Happening Now: President Biden and the First Lady host a Hispanic Heritage Month reception and deliver remarks. https://t.co/LiKIDGOlgl — The White House (@WhiteHouse) September 30, 2022

Biden recordó a las víctimas del tiroteo en la escuela primara de Uvalde, Texas donde familiares de los fallecidos en ese terrible tiroteo le pidieron borrar la línea invisible que divide a Estados Unidos.

A lo largo de este Mes Nacional de la Herencia Hispana, la Administración Biden-Harris ha promovido oportunidades para las familias latinas en todo el país y destacar a los latinos en toda la Administración.

El origen de la conmemoración

En 1968 el presidente Lyndon B. Johnson, firmó una orden ejecutiva para la creación de la Semana de la Herencia Hispana.

Dos décadas después, en 1988, la conmemoración se convirtió en una celebración de un mes gracias a una orden de extensión firmada por el 40° Presidente del país, Ronald Reagan.

El Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos da inicio el 15 de septiembre, que es cuando muchos países celebran sus fiestas nacionales y finaliza el 15 de octubre.

