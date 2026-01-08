Nombran alcaldesa sustituta a Eva Elia Guzmán en Cintalapa tras detención del presidente municipal

La política en Chiapas volvió a dar de qué hablar. En medio de detenciones, acusaciones graves y señalamientos por presuntos nexos con el crimen organizado, el Congreso del Estado tuvo que intervenir para evitar un vacío de poder en Cintalapa.

Durante una sesión ordinaria celebrada este miércoles 7 de enero, los diputados aprobaron la designación de Eva Elia Guzmán Gutiérrez como alcaldesa sustituta de Cintalapa, luego de la detención del expresidente municipal Ernesto Cruz Díaz, quien enfrenta acusaciones por presuntos vínculos con grupos criminales.

Eva Elia Guzmán asume el mando en Cintalapa

Eva Elia Guzmán Gutiérrez se desempeñaba como regidora dentro del Ayuntamiento y ahora tendrá la responsabilidad de tomar las riendas del municipio en un contexto complicado, marcado por la desconfianza ciudadana y la exigencia de seguridad.

La Dip. Alejandra Gómez Mendoza, Pdta. de la Mesa Directiva, tomó protesta a la C. Eva Elia Guzmán Gutiérrez y a la C. Eva María Morales Leyva, como presidenta municipal y regidora del Ayuntamiento de Cintalapa, Chiapas, respectivamente.#69LegislaturaChiapas pic.twitter.com/sSkoNDYJfw — Honorable Congreso del Estado de Chiapas (@congresoChis) January 7, 2026

Su nombramiento busca dar estabilidad política y administrativa, mientras las autoridades judiciales continúan con el proceso legal en contra del exalcalde. Desde el Congreso señalaron que la prioridad es que Cintalapa siga operando con normalidad y que los servicios municipales no se vean afectados.

La detención de Ernesto Cruz Díaz generó sorpresa y tensión, sobre todo por la gravedad de los señalamientos que pesan en su contra, relacionados con presuntos vínculos con grupos delictivos, un tema que ha encendido las alertas en varios municipios de Chiapas.

Detención de Enoc Díaz vuelve a encender focos rojos

Este movimiento político ocurre en un contexto aún más amplio de crisis de seguridad en Chiapas. Apenas un día antes, el 6 de enero de 2026, la Fiscalía General del Estado confirmó la detención de Enoc "N" , exalcalde de Pueblo Nuevo Solistahuacán.

Enoc “N” es acusado de atentar contra la paz y la seguridad pública, por hechos violentos registrados entre julio y noviembre de 2025 en el municipio de Tapalapa. Según las investigaciones, un grupo armado de alrededor de 100 personas ingresó a la zona, lo impuso como “nuevo líder”, lanzó amenazas a la población, estableció toques de queda e incluso intimidó al director de seguridad municipal.

Un historial marcado por la violencia en Chiapas

Lo que más ha indignado a la opinión pública es que Enoc "N" ya contaba con una sentencia de 110 años de prisión por un multihomicidio, del cual presuntamente fue responsable. A pesar de ello, logró recuperar su libertad gracias a un amparo, situación que hoy vuelve a ser cuestionada tras su nueva detención.

La Fiscalía detalló que el exalcalde, quien gobernó Pueblo Nuevo Solistahuacán entre 2012 y 2015, fue puesto a disposición del Distrito Judicial de Cintalapa , donde se definirá su situación legal en las próximas horas.