Detienen a ex presidente municipal de Solistahuacán, Chiapas; de qué delitos lo acusan

La Fiscalía de Chiapas confirmó la detención de Enoc Díaz, el exalcalde de Pueblo Nuevo Solistahuacán, ocurrida durante la tarde del 6 de enero 2026. El mandatario ya contaba con una sentencia de 110 años de prisión.

Acusan a Enoc "N" de atentar contra la paz tras violentos hechos en Chiapas

El funcionario es acusado de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad del estado, cometidos en agravio de la seguridad pública, por los hechos ocurrido entre julio y noviembre 2025 en el municipio de Tapalapa.

De acuerdo con las investigaciones, un grupo armado, de aproximadamente cien personas, ingresaron al municipio vecino de Tapalapa imponiéndolo como "nuevo líder", amenazaron a la población, establecieron toques de queda e intimidaron al director de seguridad municipal.

Enoc "N" ya contaba con una sentencia de 110 años de prisión

Enoc Díaz, exalcalde de Pueblo Nuevo Solistahuacán, ya había sido sentenciado a 110 años de prisión por un multihomicidio del que presuntamente tenía responsabilidad; sin embargo, logró su libertad luego de un amparo.

"El indiciado, quien fue presidente municipal en el periodo 2012-2015 en Pueblo Nuevo Solistahuacán, fue puesto a disposición del Distrito Judicial de Cintalapa, quien determinará su situación legal", explicó la Fiscalía General de Chiapas en un comunicado publicado en su página web.

