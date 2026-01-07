Detienen a ex presidente municipal de Solistahuacán, Chiapas; de qué delitos lo acusan
Enoc Díaz ya había recibido una pena por 110 años de prisión por su supuesta participación en un multihomicidio en Chiapas; de esto lo acusan ahora.
La Fiscalía de Chiapas confirmó la detención de Enoc Díaz, el exalcalde de Pueblo Nuevo Solistahuacán, ocurrida durante la tarde del 6 de enero 2026. El mandatario ya contaba con una sentencia de 110 años de prisión.
Acusan a Enoc "N" de atentar contra la paz tras violentos hechos en Chiapas
El funcionario es acusado de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad del estado, cometidos en agravio de la seguridad pública, por los hechos ocurrido entre julio y noviembre 2025 en el municipio de Tapalapa.
De acuerdo con las investigaciones, un grupo armado, de aproximadamente cien personas, ingresaron al municipio vecino de Tapalapa imponiéndolo como "nuevo líder", amenazaron a la población, establecieron toques de queda e intimidaron al director de seguridad municipal.
Enoc "N" ya contaba con una sentencia de 110 años de prisión
Enoc Díaz, exalcalde de Pueblo Nuevo Solistahuacán, ya había sido sentenciado a 110 años de prisión por un multihomicidio del que presuntamente tenía responsabilidad; sin embargo, logró su libertad luego de un amparo.
"El indiciado, quien fue presidente municipal en el periodo 2012-2015 en Pueblo Nuevo Solistahuacán, fue puesto a disposición del Distrito Judicial de Cintalapa, quien determinará su situación legal", explicó la
Fiscalía General de Chiapas
en un comunicado publicado en su página web.