Cintalapa amanece sin policía municipal; esto se sabe del presunto traslado a Tuxtla, Chiapas

La mañana de este domingo se registró una situación inusual en el municipio de Cintalapa, Chiapas , luego de que, de manera extraoficial, trascendiera la presunta detención de la totalidad de los policías municipales.

Los hechos habrían ocurrido durante el cambio de turno, cuando elementos de la Guardia Estatal supuestamente los subieron a patrullas oficiales sin que se ofreciera explicación alguna en ese momento.

De acuerdo con versiones preliminares, el operativo tomó por sorpresa tanto a los propios policías como a las autoridades municipales, ya que no existía aviso previo ni comunicación oficial sobre el motivo de la acción.

Hasta ahora, ninguna dependencia estatal o municipal ha emitido un pronunciamiento que confirme o explique lo ocurrido.

Traslado a Tuxtla y versiones no confirmadas

De manera no oficial, se ha mencionado que los elementos habrían sido trasladados a Tuxtla Gutiérrez con el objetivo de someterlos al examen de control y confianza, un procedimiento habitual dentro de los procesos de evaluación policial. Sin embargo, esta versión no ha sido corroborada por fuentes oficiales, por lo que se mantiene únicamente como una hipótesis.

La falta de información ha generado confusión e incertidumbre, ya que incluso el ayuntamiento de Cintalapa habría manifestado desconocer las razones del supuesto aseguramiento.

Hasta el momento, no se ha precisado si los policías se encuentran en calidad de detenidos, presentados para evaluación administrativa o bajo algún otro estatus legal.

Familiares de policías en Chiapas buscan respuestas ante el hermetismo oficial

Ante el silencio de las autoridades, se ha informado que familiares de los policías municipales comenzaron a trasladarse desde Cintalapa hacia la capital del estado, con la intención de obtener información directa sobre la situación de sus allegados. La ausencia de datos oficiales ha incrementado la preocupación entre los familiares, quienes señalan no haber recibido notificación formal alguna.

Este contexto ha provocado un ambiente de tensión en el municipio, especialmente porque los hechos ocurren en un momento delicado para la región.

Violencia en Cintalapa, Chiapas, va en aumento

La incertidumbre se intensifica debido a que Cintalapa ha sido señalada recientemente en el marco de investigaciones relacionadas con el hallazgo de los cuerpos de jóvenes que habían sido privados de la libertad en Villaflores. Aunque no existe información que vincule directamente ambos hechos, la coincidencia temporal ha generado inquietud entre la población.