¡Cae alcalde de Cintalapa! Detienen a Ernesto Cruz Díaz por corrupción y presuntos nexos con el crimen organizado

La crisis de seguridad y corrupción en Chiapas ha escalado al nivel político. Autoridades confirmaron la detención de Ernesto Cruz Díaz, presidente municipal de Cintalapa, quien ahora enfrenta graves acusaciones ante la justicia.

Esta captura ocurre en medio de un fuerte operativo en la entidad, apenas horas después de que se reportara la detención de policías municipales en tres localidades distintas, lo que sugiere una intervención profunda en las estructuras de gobierno locales.

Los cargos: De la malversación al narcotráfico

Según los reportes oficiales, a Cruz Díaz se le imputan delitos de ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad y malversación de recursos públicos. Sin embargo, el expediente va más allá de lo administrativo.

Las autoridades abrieron una línea de investigación crítica: el edil es indagado por presuntos vínculos con grupos criminales que operan en la región, lo que explicaría el deterioro de la seguridad en la zona bajo su mandato.

Policías también bajo la lupa

La caída del alcalde no es un hecho aislado. Se confirmó que tres de los policías municipales que fueron judicializados esta misma tarde pertenecen a la corporación de Cintalapa, reforzando la hipótesis de que la estructura de seguridad local estaba comprometida o infiltrada por la delincuencia.

Su detención es significativa porque no es un hecho aislado. Ocurre justo después de que fuerzas federales y estatales detuvieran a gran parte de su policía municipal, ya que también se habla de decenas de elementos de Cintalapa investigados.

¿Quién es Ernesto Cruz, alcalde de Cintalapa, Chiapas?

Ernesto Cruz Díaz es el presidente Municipal de Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Político emanado de las filas de Morena (en alianza con el PVEM en su reelección), quien asumió el cargo inicialmente en el periodo 2021-2024 y logró la continuidad para el mandato actual (2024-2027).

Es Licenciado en Educación Primaria. Antes de llegar a la alcaldía, fue activista y coordinador territorial de Morena.

Durante su campaña y toma de protesta, su discurso se centró irónicamente en la "transparencia" y en "limpiar" la administración de las malas prácticas de sus antecesores.