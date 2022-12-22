Protestan en Afganistán por expulsión de mujeres en universidades

En redes sociales circularon videos de estudiantes que protestaron en universidades de Afganistán por la prohibición del gobierno talibán para que las mujeres puedan acceder a estudios universitarios.

Un grupo de hombres y mujeres se pararon frente a la Universidad de Nangarhar con pancartas y cantos al grito de “todos o ninguno”, condenando la decisión del actual gobierno de Afganistán de prohibir que las mujeres tengan acceso a la educación.

La decisión de excluir a las mujeres se anunció el martes por la noche en una carta a las universidades del Ministerio de Educación Superior, lo que provocó la condena de los gobiernos extranjeros y las Naciones Unidas.

Male university students have walked out of their exam in protest against Taliban’s decision to BAN female students from university education.



Several male professors have also resigned so far.



This must happen across the country NOW!pic.twitter.com/kvvsQdchSu — Shabnam Nasimi (@NasimiShabnam) December 21, 2022

En otras imágenes se pudo ver a varios estudiantes hombres retirarse en medio de un examen de la universidad como protesta porque sus compañeras mujeres no estuvieron presentes.

Medios locales informaron que algunos profesores de universidades de Afganistán renunciaron a sus puestos para mostrar su descontento contra las decisiones del gobierno talibán.

Un profesor de otra universidad en Kabul que se negó a ser identificado dijo que el personal rechazó a las estudiantes en la puerta porque no tenían más remedio que implementar la instrucción.

Es probable que la prohibición de las mujeres estudiantes complique los esfuerzos de la administración talibán para obtener reconocimiento internacional y deshacerse de las sanciones que están obstaculizando gravemente la economía.

Crying girls in a classroom in Afghanistan after hearing the decision of Taliban banning female university education! Taliban are no humans. pic.twitter.com/3CALyOgSXm — Ashok Swain (@ashoswai) December 21, 2022

Mujeres lloran tras negarles la entrada a la Universidad en Afganistán

Otro video que se volvió viral en redes sociales fue el de un grupo de mujeres llorando luego de que las autoridades les prohibieran el acceso a la universidad.

"Cuando me acerqué a la universidad, vi un ambiente extraño. Los Humvees de los talibanes estaban estacionados en la puerta de entrada, y los talibanes se estaban comportando tan mal, diciéndonos, 'regresen a sus casas, las niñas ya no tienen derecho a estudiar'”, relató una estudiante a la agencia Reuters.

