La consejera electoral Carla Humphrey advirtió que, si la Cámara de Diputados no alcanza un acuerdo antes de finalizar el año para emitir la convocatoria y designar a la próxima titular del organismo, será el propio Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) quien defina quién ocupará la presidencia provisional. En declaraciones sobre el proceso de relevo, Humphrey señaló que al cierre del año las y los consejeros dialogarán para determinar si la actual presidenta continúa de manera provisional o si se designa a otra integrante del colegiado mediante consenso interno, subrayando que se trata de una atribución exclusiva del órgano electoral frente a lo que calificó como planteamientos externos irrelevantes.

🗳️ Si no hay acuerdo en la Cámara de Diputados antes de que termine el año, el Consejo General del #INE decidirá quién ocupará la presidencia provisional del organismo.



La consejera Carla Humphrey también rechazó que los actuales integrantes renuncien y pidió mantener la… pic.twitter.com/RojsAS2K4C — Michelle Rivera (@michelleriveraa) November 19, 2026

Razones del estancamiento en la Cámara de Diputados y defensa de la estabilidad del INE

La falta de acuerdo en la Cámara de Diputados respecto a la convocatoria para renovar la presidencia del INE responde a las diferencias entre las fuerzas políticas parlamentarias para construir los consensos necesarios en torno a las reglas del proceso de selección y los perfiles que encabezarán el organismo electoral.

Ante este escenario legislativo y los llamados externos para renovar la integración del órgano comicial, Carla Humphrey fijó postura sobre la ruta institucional del instituto al rechazar de manera tajante la propuesta de que las y los actuales consejeros renuncien a sus cargos. Asimismo, la funcionaria electoral hizo un llamado a preservar la estabilidad operativa e institucional del INE de cara al desarrollo del próximo proceso electoral, evitando crisis internas derivadas de presiones ajenas al organismo.