Los exconsejeros presidentes del Instituto Nacional Electoral (INE) y del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) —José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés Zurita y Lorenzo Córdova— ofrecieron una conferencia de prensa en la que advirtieron sobre una crisis de credibilidad al interior del organismo electoral en pleno desarrollo del proceso rumbo a las elecciones de 2027. Durante su posicionamiento, los exfuncionarios hicieron un llamado a las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados para alcanzar un acuerdo que permita designar por consenso a quien encabezará la presidencia del INE, así como reconfigurar el Consejo General con perfiles que generen certidumbre institucional.

En su intervención, Lorenzo Córdova afirmó que recuperar la confianza ciudadana en la autoridad electoral requiere abandonar lo que calificó como una práctica poco democrática de imposición de los árbitros y retomar la ruta del consenso como base para la gobernabilidad democrática del país. Asimismo, Córdova sostuvo que, en los últimos 26 años de historia de la institución, no se había registrado un caso de presunta corrupción ni de colusión con proveedores como el señalado durante la gestión de Guadalupe Taddei.

Exigencias de los exconsejeros a la Cámara de Diputados rumbo a las elecciones de 2027

El pronunciamiento conjunto, respaldado también por otros exconsejeros electorales del IFE y del INE, plantea medidas específicas dirigidas al Poder Legislativo para fortalecer la imparcialidad del órgano comicial de cara a los próximos comicios federales:

Designación por consenso: Exigir a las bancadas en la Cámara de Diputados construir acuerdos amplios entre partidos para nombrar a la nueva titular de la presidencia del INE .

Exigir a las bancadas en la construir acuerdos amplios entre partidos para nombrar a la nueva titular de la presidencia del . Reconfiguración del Consejo General: Impulsar la integración de perfiles con solvencia técnica e independencia que devuelvan la confianza ciudadana en las decisiones del órgano colegiado.

Impulsar la integración de perfiles con solvencia técnica e independencia que devuelvan la confianza ciudadana en las decisiones del órgano colegiado. Certeza rumbo a 2027: Garantizar condiciones de imparcialidad y transparencia administrativa antes de que avancen las etapas críticas del proceso electoral federal.

Con este llamado público, los expresidentes del órgano electoral enfatizaron que la legitimidad de los comicios de 2027 dependerá de que el relevo en la conducción del INE surja de un acuerdo plural y no de decisiones unilaterales.