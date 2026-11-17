El Instituto Nacional Electoral (INE) informó este 17 de noviembre la designación de cinco nuevas encargadurías de despacho en su estructura ejecutiva, luego de las renuncias registradas en dos direcciones ejecutivas y tres unidades técnicas. De acuerdo con el comunicado oficial número 505, la determinación se tomó de manera colegiada con la participación de las diez consejerías electorales como parte de la revisión a la Junta General Ejecutiva y a los cargos de primer nivel.

El organismo detalló que estos nombramientos buscan dar continuidad a las labores institucionales durante el desarrollo del Proceso Electoral Federal 2026-2027. Con ello, las áreas mantendrán en operación la gestión del Servicio Profesional Electoral Nacional, la actualización del Padrón Electoral y la Lista Nominal, los servicios informáticos, las políticas de igualdad de género y la atención de procedimientos sancionadores.

#BoletínINE 📄 | Informa el INE sobre la designación de cinco nuevas encargadurías de despacho en su estructura ejecutiva.



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Nuevas designaciones en direcciones ejecutivas y unidades técnicas del INE

Los nombramientos anunciados por el instituto electoral abarcan cinco áreas estratégicas cuya entrada en vigor se estableció entre el 16 y el 17 de noviembre de 2026:

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN): Fue designada la maestra Karla Sofía Sandoval Domínguez a partir del 16 de noviembre ; anteriormente fungió como directora de Carrera Profesional Electoral del INE, donde condujo dos concursos públicos de ingreso y 11 certámenes internos de ascenso.

Fue designada la maestra a partir del ; anteriormente fungió como directora de Carrera Profesional Electoral del INE, donde condujo dos concursos públicos de ingreso y 11 certámenes internos de ascenso. Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE): Asume el maestro Juan Gabriel García Ruiz a partir del 17 de noviembre ; cuenta con más de 30 años de experiencia electoral y se desempeñó como secretario de la Comisión Nacional de Vigilancia.

Asume el maestro a partir del ; cuenta con más de 30 años de experiencia electoral y se desempeñó como secretario de la Comisión Nacional de Vigilancia. Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI): Queda a cargo de la maestra Ariadna Morales Puente desde el 16 de noviembre ; es ingeniera en Computación por la UNAM y ocupó el cargo de directora de Sistemas del instituto.

Queda a cargo de la maestra desde el ; es ingeniera en Computación por la UNAM y ocupó el cargo de directora de Sistemas del instituto. Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGyND): Fue nombrada la maestra Itzel Aguilar Ambrocio con efectos desde el 16 de noviembre ; estuvo al frente de la Vocalía Ejecutiva del INE en Campeche.

Fue nombrada la maestra con efectos desde el ; estuvo al frente de la Vocalía Ejecutiva del INE en Campeche. Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE): Asume la maestra Yesenia Flores Arenas a partir del 16 de noviembre; es licenciada en Derecho y desde 2017 se desempeñaba como subdirectora de Procedimientos Administrativos Sancionadores del INE.

Finalmente, el INE señaló que las consejerías electorales continuarán con la revisión de su estructura ejecutiva para fortalecer la coordinación interna y atender las necesidades operativas del organismo.