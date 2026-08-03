¿Dónde habrá lluvias hoy? Consulta el pronóstico en estados de México para este lunes 3 de agosto

¿Tenías intenciones de dejar el paraguas en tu casa? Esto es lo que dice el pronóstico de lluvias en estados de México para este lunes 3 de agosto que podría cambiar por completo tus planes.

¿Dónde va a llover hoy y dónde sí debes tomar precauciones por la intensidad?

Estados donde va a llover muy fuerte hoy

Las lluvias más fuertes del día se van sentir en el norte del país.

Según el reporte de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, estos serían los afectados:

- Chihuahua, en el sur y suroeste.

- Sonora, en el este y oeste.

En estos estados se esperan lluvias intensas, con acumulados de agua 75 a 150 litros. Si estás por allá, toma precauciones al manejar y evita zonas propensas a inundaciones.

¿Dónde se prevén lluvias muy fuertes y fuertes?

Las lluvias también vendrán con alta intensidad en el occidente y noroeste de la República Mexicana.



Sinaloa norte y sureste.

Durango, oeste.

Nayarit, sur.

En esas tres entidades se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 litros.

Por otro lado, estos son los que tendrán lluvias fuertes de 25 a 50 litros:

- Zacatecas, sur.

- Jalisco, norte y centro.

- Michoacán, norte.

- Aguascalientes, sur.

- San Luis Potosí, oeste.

- Guerrero, oeste.

Chubascos y lluvias aisladas en el centro y sur

En la zona centro y sureste la sombrilla también será necesaria.

Se pronostican intervalos de chubascos en:



Baja California Sur

Guanajuato

Colima

Tlaxcala

Morelos

Hidalgo

Querétaro

Estado de México

Puebla

Ciudad de México

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo.

Por su parte, Coahuila y Nuevo León solo esperan lluvias aisladas.

Estos son los estados donde habrá mucho calor

A pesar de que caerá mucha agua , el ambiente de calor sigue presente en varias regiones.

El calor más pesado del día se va a sentir arriba de los 45 °C en el noreste de Baja California y en el oeste y noroeste de Sonora.

En estados como Nuevo León, este, Tamaulipas, oeste, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, centro, los termómetros van a estar entre los 40 y 45 °C.

Para el resto de las entidades las temperaturas van a seguir elevadas con 35 a 40 °C.

- Baja California Sur

- Coahuila

- Sinaloa

- Chihuahua

- Durango

- Nayarit

- Jalisco

- Colima

- Michoacán

- Guerrero

- San Luis Potosí,

- Querétaro

- Hidalgo

- Morelos

-Puebla

- Veracruz

- Oaxaca

- Chiapas

Mientras tanto, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y el Estado de México registrarán entre 30 y 35 °C.