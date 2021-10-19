VIDEO: Captan sonido de lava del volcán de La Palma tras erupción

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) compartió un video que muestra el sonido que produce un río de lava que expulsó el volcán de La Palma hace un mes, el cual es similar al que produce un vidrio roto.

A través de su canal de YouTube, el IGME publicó la grabación en la que se observa el río de lava avanza sobre un terreno cubierto por vegetación, la cual es calcinada y queda completamente sepultada por el paso del material incandescente.

Fíjense en el sonido a vidrio roto ¿no les parece?

Mientras el río avanza, se escucha el sonido que produce, el cual es similar a pedazos de vidrio rompiéndose. En la misma grabación se escuchan voces de personas al fondo, sin embargo, no están en peligro debido al lento paso de la lava.

De acuerdo con el geólogo del IGME, José Mediato, la lava proveniente del volcán de la Palma avanza a una velocidad promedio de un metro por minuto.

Erupción del volcán de La Palma cumple un mes

El volcán de La Palma, ubicado en el Parque Natural de Cumbre Vieja , en las Islas Canarias, España, entró en erupción el pasado 19 de septiembre.

La superficie afectada por la lava no ha provocado víctimas mortales, pero alcanzó las 763 hectáreas y ha destruido más de mil 950 edificaciones, de acuerdo con el último informe del Departamento de Seguridad Nacional de España ( DSN ).

El tráfico aéreo se ha visto afectado en La Palma debido a una nube de ceniza volcánica que forma una columna de 4 mil 200 metros de altura.

Cerca de 7 mil personas han sido evacuadas de sus hogares en la zona, donde hay unos 83 mil habitantes y forma parte del archipiélago de las Islas Canarias, frente al noroeste de África.

A un mes del inicio de la erupción del volcán de La Palma, se han registrado recurrentes sismos menores, sin embargo, los geólogos no han podido pronosticar cuánto tiempo puede extenderse su actividad.