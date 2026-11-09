¡El mal clima no da tregua en CDMX! La Ciudad de México presentará condiciones climáticas variables a lo largo de este lunes 9 de noviembre, presentando bajas temperaturas en la mañana y un marcado cambio conforme avance la jornada.

Te compartimos el pronóstico del clima por alcaldía en CDMX para este lunes; los horarios clave.

¿Hará frío, calor o lluvia? Pronóstico del clima en CDMX para este lunes

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil compartió que el clima de la CDMX será de un ambienta cálido con cielo nublado y aumento de nublados para la noche de este lunes.

Por otro lado, la temperatura máxima será de 24°C, mientras que la mínima será de 13°C.

¿Habrá lluvias en CDMX hoy?

¡La respuesta es SÍ! El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que habrá lluvias en CDMX, impactando la mayoría de las alcaldías a lo largo de este lunes 9 de noviembre 2026.

¿A qué hora habrá mal clima en CDMX?

Se prevé que las lluvias en CDMX comiencen alrededor de las 18:00 horas de este lunes.

Este lunes, amanece muy frío en zonas altas del sur y poniente; mientras, en el valle, ambiente fresco. Después de mediodía, se prevé ambiente cálido con cielo medio nublado y aumento de nublados hacia la noche. 🌡️Temperatura máxima: 24 °C 🌡️Temperatura mínima: 13 °C Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 9, 2026

Alcaldías bajo alerta de lluvias en CDMX para este lunes

¡A sacar el paraguas y el impermeable! Estas son las alcaldías en CDMX que serán afectadas por las lluvias y el mal clima para el incio de la semana.

Álvaro Obregón: Nublado con lluvias | Máx. 24 °C / Mín. 13 °C

Nublado con lluvias | Máx. 24 °C / Mín. 13 °C Azcapotzalco: Nublado con lluvias | Máx. 25 °C / Mín. 13 °C

Nublado con lluvias | Máx. 25 °C / Mín. 13 °C Benito Juárez: Nublado con lluvias | Máx. 25 °C / Mín. 14 °C

Nublado con lluvias | Máx. 25 °C / Mín. 14 °C Coyoacán: Nublado con lluvias | Máx. 25 °C / Mín. 13 °C

Nublado con lluvias | Máx. 25 °C / Mín. 13 °C Cuajimalpa: Nublado con lluvias | Máx. 23 °C / Mín. 11 °C

Nublado con lluvias | Máx. 23 °C / Mín. 11 °C Cuauhtémoc: Nublado con lluvias | Máx. 25 °C / Mín. 13 °C

Nublado con lluvias | Máx. 25 °C / Mín. 13 °C Gustavo A. Madero: Nublado con lluvias | Máx. 26 °C / Mín. 14 °C

Nublado con lluvias | Máx. 26 °C / Mín. 14 °C Iztacalco: Nublado con lluvias | Máx. 25 °C / Mín. 13 °C

Nublado con lluvias | Máx. 25 °C / Mín. 13 °C Iztapalapa: Nublado con lluvias | Máx. 25 °C / Mín. 12 °C

Nublado con lluvias | Máx. 25 °C / Mín. 12 °C Magdalena Contreras: Nublado con lluvias | Máx. 23 °C / Mín. 11 °C

Nublado con lluvias | Máx. 23 °C / Mín. 11 °C Miguel Hidalgo: Nublado con lluvias | Máx. 25 °C / Mín. 13 °C

Nublado con lluvias | Máx. 25 °C / Mín. 13 °C Milpa Alta: Nublado con lluvias | Máx. 22 °C / Mín. 10 °C

Nublado con lluvias | Máx. 22 °C / Mín. 10 °C Tláhuac: Nublado con lluvias | Máx. 24 °C / Mín. 12 °C

Nublado con lluvias | Máx. 24 °C / Mín. 12 °C Tlalpan: Nublado con lluvias | Máx. 22 °C / Mín. 10 °C

Nublado con lluvias | Máx. 22 °C / Mín. 10 °C Venustiano Carranza: Nublado con lluvias | Máx. 26 °C / Mín. 13 °C

Nublado con lluvias | Máx. 26 °C / Mín. 13 °C Xochimilco: Nublado con lluvias | Máx. 24 °C / Mín. 12 °C

🤓🌦️ Consulta en el gráfico, las condiciones #Meteorológicas que se prevén para mañana lunes 09 de noviembre en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ https://t.co/GMoahiHwJo — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 9, 2026

¿Cómo protegerse de las lluvias en CDMX?

La Secretaría de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?