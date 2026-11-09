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¿Continuarán las lluvias en CDMX? El clima para este lunes; alcaldías con mal clima y temperaturas

¡Atención al clima en CDMX! Se pronostican precipitaciones y frío este lunes 9 de noviembre. Consulta qué alcaldías están afectadas y el termómetro.

3 minutos lectura
Escrito por: Fernanda Benítez

¡El mal clima no da tregua en CDMX! La Ciudad de México presentará condiciones climáticas variables a lo largo de este lunes 9 de noviembre, presentando bajas temperaturas en la mañana y un marcado cambio conforme avance la jornada.

Te compartimos el pronóstico del clima por alcaldía en CDMX para este lunes; los horarios clave.

¿Hará frío, calor o lluvia? Pronóstico del clima en CDMX para este lunes

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil compartió que el clima de la CDMX será de un ambienta cálido con cielo nublado y aumento de nublados para la noche de este lunes.

Por otro lado, la temperatura máxima será de 24°C, mientras que la mínima será de 13°C.

¿Habrá lluvias en CDMX hoy?

¡La respuesta es SÍ! El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que habrá lluvias en CDMX, impactando la mayoría de las alcaldías a lo largo de este lunes 9 de noviembre 2026.

¿A qué hora habrá mal clima en CDMX?

Se prevé que las lluvias en CDMX comiencen alrededor de las 18:00 horas de este lunes.

Alcaldías bajo alerta de lluvias en CDMX para este lunes

¡A sacar el paraguas y el impermeable! Estas son las alcaldías en CDMX que serán afectadas por las lluvias y el mal clima para el incio de la semana.

  • Álvaro Obregón: Nublado con lluvias | Máx. 24 °C / Mín. 13 °C
  • Azcapotzalco: Nublado con lluvias | Máx. 25 °C / Mín. 13 °C
  • Benito Juárez: Nublado con lluvias | Máx. 25 °C / Mín. 14 °C
  • Coyoacán: Nublado con lluvias | Máx. 25 °C / Mín. 13 °C
  • Cuajimalpa: Nublado con lluvias | Máx. 23 °C / Mín. 11 °C
  • Cuauhtémoc: Nublado con lluvias | Máx. 25 °C / Mín. 13 °C
  • Gustavo A. Madero: Nublado con lluvias | Máx. 26 °C / Mín. 14 °C
  • Iztacalco: Nublado con lluvias | Máx. 25 °C / Mín. 13 °C
  • Iztapalapa: Nublado con lluvias | Máx. 25 °C / Mín. 12 °C
  • Magdalena Contreras: Nublado con lluvias | Máx. 23 °C / Mín. 11 °C
  • Miguel Hidalgo: Nublado con lluvias | Máx. 25 °C / Mín. 13 °C
  • Milpa Alta: Nublado con lluvias | Máx. 22 °C / Mín. 10 °C
  • Tláhuac: Nublado con lluvias | Máx. 24 °C / Mín. 12 °C
  • Tlalpan: Nublado con lluvias | Máx. 22 °C / Mín. 10 °C
  • Venustiano Carranza: Nublado con lluvias | Máx. 26 °C / Mín. 13 °C
  • Xochimilco: Nublado con lluvias | Máx. 24 °C / Mín. 12 °C

¿Cómo protegerse de las lluvias en CDMX?

La Secretaría de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?

  • Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.
  • Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.
  • Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.
  • Cierra las puertas y ventanas.
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