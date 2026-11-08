¿Por qué el término “Súper El Niño” es engañoso? Esto aclara el experto sobre sus impactos reales en México

El concepto de “Súper El Niño” se ha vuelto muy popular en los últimos tiempos al hablar del clima, específicamente del fenómeno de “El Niño”, pero su uso puede generar confusiones.

Aunque las temperaturas en la superficie del mar suben más de lo normal en la región del Pacífico, esto no garantiza que los impactos sean igual de fuertes en cada rincón del planeta.

Esto dice el Doctor Alejandro Jaramillo Moreno de por qué considera que este término es engañoso y de qué manera influye realmente en el clima de nuestro país.

¿Por qué el término de Súper El Niño es engañoso?

Cuando se habla de un evento muy intenso, la temperatura del océano en la región Niño 3.4 se encuentra más de dos grados por encima del promedio normal.

Aunque se trata de un calentamiento considerable en una masa de agua muy amplia, el Doctor Jaramillo aclara que un fenómeno intenso no implica necesariamente que sus impactos vayan a ser extremos o iguales en todas las regiones del mundo.

Sea-surface temperatures in the central & eastern tropical Pacific continue to rise as El Niño approaches its forecast peak in December. El Niño is nearly certain to persist through Feb 2027 and could be one of the strongest since at least 1950. https://t.co/Th55E71PDZ pic.twitter.com/tFzlit4Vty — World Meteorological Organization (@WMO) November 4, 2026

El impacto de “Súper el Niño” a lo largo del tiempo

Para entender cómo actúa este fenómeno, los antecedentes muestran que cada evento climático se comporta de manera diferente. Por ejemplo, el fenómeno ocurrido entre 1997 y 1998 afectó de forma muy fuerte a México, pero tuvo menor impacto en Colombia.

A diferencia de esto, el periodo de 1991 y 1992 golpeó con mucha más fuerza al territorio colombiano que al mexicano, a pesar de haber tenido una intensidad menor.

¿Qué otros factores influyen en el “Súper El Niño”?

Los cambios en el clima no dependen exclusivamente de la presencia de este fenómeno.

En la atmósfera ocurren otros procesos que pueden provocar que los efectos finales sean más notorios o que pasen desapercibidos, demostrando que cada ciclo climático tiene características propias y diferentes entre sí.

¿Cómo puedes darte cuenta de la presencia de el “Súper El Niño”?

Aunque la intensidad no garantiza mayores daños en todas partes, lo que sí ocurre es que los cambios asociados se vuelven más claros y predecibles.

Esto se ve, por ejemplo, en la temporada de ciclones tropicales o en el comportamiento de frentes fríos, donde las condiciones del fenómeno se ven con más intensidad en distintas regiones de México.

🌊🌡️ ¿Qué distingue a El Niño de La Niña? Conoce más sobre ambos fenómenos climáticos y su pronóstico para 2026-2027.

Infografía de @Ciencia_UNAM. ⬇️ pic.twitter.com/el2whJ03Pl — UNAM Global (@unamglobal) November 8, 2026

Más frentes fríos previstos para otoño e invierno en México

Entre los efectos más directos que se esperan para nuestro país debido a estas condiciones es la llegada de una mayor cantidad de frentes fríos.

Todo apunta a que el otoño y el invierno tendrán más sistemas de lonormal, por lo que será necesario mantener la ropa abrigada a la mano durante los próximos meses.