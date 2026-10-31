Rentas controladas: cómo una medida para proteger inquilinos podría dejar sin vivienda a miles de familias

Eduardo vive en Iztapalapa y su día comienza a las 4:30 de la mañana. Tarda más de dos horas en el camión y metro solo para llegar al centro de la ciudad. Como millones de jóvenes mexicanos, busca desesperadamente una vivienda digna cerca de su trabajo, pero la realidad es cada vez más cruda.

El gobierno de la Ciudad de México ha propuesto una medida que, en principio, suena atractiva: las rentas en la capital no podrán subir más que la inflación, aunque cambie el inquilino. Pero hay un PERO muy grande.

Los expertos y el sector inmobiliario advierten: "Parece una propuesta atractiva, pero la medida va a provocar que haya una menor disposición de vivienda en la capital del país."

¿Qué podría pasar realmente con lo de las rentas en la CDMX?

Menor oferta de vivienda: "Evidentemente va a ser algo que la gente se va a asustar, que no va a querer rentar o que sus inmuebles ya no van a verlos como una inversión".

Desgaste de las viviendas: Al topar las rentas, "las viviendas se irán desgastando por la falta de inversión ante menores ingresos para los propietarios".

Aumentos explosivos previos: "O algo peor, que la vivienda se vaya a las nubes antes de que entren en vigor los controles del gobierno. Los arrendadores van a subir la renta de manera excesiva, algo que nos va a afectar a nosotros como jóvenes".

Movilidad reducida: "Al topar las rentas, disminuye la movilidad de los arrendatarios, que se pueden quedar años ocupando el mismo sitio".

El impacto en personas reales

Si los dueños de inmuebles no quieren rentar, Eduardo tendrá cada vez menos posibilidades de conseguir un alquiler cerca de su trabajo. El efecto sería expansivo para millones de familias que hoy buscan una vivienda.

La ley llamada "rentas injustas" ya está en el Congreso de la Ciudad de México. Los expertos piden: "Tomar en cuenta a la gente para ver nuestras problemáticas reales, ¿no?"

Pero la discusión no es sólo cuánto puede subir una renta. Para Eduardo y muchos jóvenes, el reto es encontrar un lugar en la ciudad que ya enfrenta serias restricciones de la oferta habitacional y antes de mejorar el asunto, podría empeorar.