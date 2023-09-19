Morena lanza convocatoria para aspirantes a gubernaturas en elecciones 2024: ¿Cuáles son los requisitos?

El Comité Ejecutivo Nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aprobó y compartió la convocatoria para aquellos interesados en participar en las elecciones 2024 por las ocho gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Estos son los requisitos.

Las convocatorias al proceso interno de cada gubernatura se publicó por diferente, por lo que en su página oficial se pueden observar nueve formatos. Se podrán registrar tanto militantes como personas externas al partido.

El registro será en línea y quedará habilitado a partir de las 00:00 horas del 25 de septiembre y cerrará a las 23:59 del 26 de septiembre. La Comisión Nacional de Elecciones publicará la relación de las solicitudes de registro aprobadas a más tardar el 30 de octubre de 2023.

🔴| En sesión del Comité Ejecutivo Nacional de @PartidoMorenaMx aprobamos las CONVOCATORIAS AL PROCESO INTERNO DE DESIGNACIÓN DE LAS COORDINACIONES DE DEFENSA DE LA TRANSFORMACIÓN. 👇https://t.co/j7Qo1NFKoB — Mario Delgado (@mario_delgado) September 19, 2023

¿Cuáles son los requisitos para participar en el proceso interno de Morena por alguna gubernatura?

Las personas que pretendan participar en el proceso interno del partido guinda por alguna gubernatura tendrán que cumplir con los siguientes requisitos:



Ser ciudadana o ciudadano originario de la Ciudad de México en

pleno goce de sus derechos.

pleno goce de sus derechos. Para las personas no nacidas en el estado, se requerirá vecindad

de al menos 5 años. La ausencia de, hasta por seis meses,

no interrumpe la vecindad, así como la ausencia por cumplimiento de un encargo del servicio público.

de al menos 5 años. La ausencia de, hasta por seis meses, no interrumpe la vecindad, así como la ausencia por cumplimiento de un encargo del servicio público. Tener 30 años cumplidos al día 2 de junio de 2024.

No haber recibido sentencia por delito doloso.

No ser titular de una Secretaría o Subsecretaría en el Ejecutivo local o federal, legislador local o federal, ni titular o concejal de una alcaldía, dependencia, unidad administrativa, órgano desconcentrado, organismo autónomo o entidad paraestatal de la

Administración Pública o de la Fiscalía General de Justicia, a menos que se separe definitivamente de su puesto al menos 180 días antes del 2 de junio de 2024.

Administración Pública o de la Fiscalía General de Justicia, a menos que se separe definitivamente de su puesto al menos 180 días antes del 2 de junio de 2024. No tener mando en instituciones militares o policiales, a menos que se haya separado del cargo antes del 10 de septiembre de 2023.

No ejercer una magistratura de Circuito o ser Juez de Distrito a menos que se haya separado, definitivamente, de sus funciones antes del 10 de septiembre de 2023.

No ejercer una magistratura en el Poder Judicial, el Tribunal de

Justicia Administrativa, ni ser integrante del Consejo de la Judicatura, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones antes del día 10 de septiembre de 2023.

Justicia Administrativa, ni ser integrante del Consejo de la Judicatura, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones antes del día 10 de septiembre de 2023. No ser ministro de culto religioso, a menos que hubiere dejado de serlo con cinco años antes del día 2 de junio de 2024.

No haber sido consejera o consejero, magistrada o magistrado electorales, a menos que haya concluido su encargo o se haya separado del mismo, al menos tres años antes del 10 de septiembre del 2023.

No estar inhabilitada o inhabilitado para el desempeño del

servicio público, así como no haber sido sentenciada o sentenciado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género.

servicio público, así como no haber sido sentenciada o sentenciado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. En caso de ser militante, tener pleno ejercicio de los derechos partidistas y no estar inscrito en el registro de personas sancionadas por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en su caso.



Cabe destacar que el partido prohibió el uso de espectaculares, pintas en bardas, uso de programas sociales, entre otros, para evitar actos anticipados de precampañas.

Además, en cuatro de las nueve contiendas a la gubernatura se deberá elegir a una candidata mujer.

¿Cuándo se conocerá el resultado de los aspirantes a las gubernaturas?

Señaló que, en entidades donde haya un número mayor de inscritos, se podrán hacer encuestas de reconocimiento previas para integrar una lista final con los mejor posicionados. Asimismo, informó que el próximo 30 de octubre se conocerá a las y los próximos Coordinadores de Defensa de la Transformación locales en todos los casos.

“Lo ideal es que se tengan tres hombres y tres mujeres para la encuesta final (…) y que de ahí salga la definición. Tendremos un mes del 29 de septiembre al 29 de octubre para hacer este procesamiento y la definición sería el 30 de octubre".

No tendrán que dejar sus cargos para compertir

Con respecto a otras disposiciones importantes del proceso, el dirigente nacional expuso que las y los aspirantes NO tendrán que dejar sus cargos públicos, pues el periodo de realización de encuestas será breve. “No habrá recorridos, como lo fue en el proceso que acaba de terminar a nivel nacional (…). Una vez emitidas las convocatorias se van a presentar quejas ante la Comisión de Honestidad con las debidas pruebas y eso es algo que va a valorar la Comisión de Elecciones”.

