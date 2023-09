Mario Delgado decidirá esta semana si va por la jefatura de Gobierno de la CDMX

Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), decidirá esta semana su futuro dentro del partido, pues se encuentra pensando si contender por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

Así lo dio a conocer a través de una entrevista radiofónica, donde determinó que, de participar en el proceso interno para elegir al representante en las próximas elecciones, tendría previsto dejar su cargo como el líder nacional del partido guinda.

En ese sentido, señaló que definirá su rumbo político esta semana, pues este lunes se publicará la convocatoria para las personas interesadas en participar en el proceso interno para elegir al candidato para el máximo cargo de la capital.

“Tendré que definirlo esta semana, lo que sí puedo decir es que hay muchas tareas de organización en el partido y eso es lo que vamos a valorar (...). Nosotros tomaremos una decisión, justo antes de la fecha de inscripción (...). Pues obviamente tendría que dejar de ser dirigente, no puedo ser juez y parte, eso está implícito, no puedo ser el dirigente de Morena y participar para ser coordinador en alguna entidad, no se puede”, declaró Mario Delgado.

¿Cuándo se dará a conocer la convocatoria de Morena para las 9 gubernaturas?

El líder del partido guinda dio a conocer que será este lunes 18 de septiembre cuando se emita la convocatoria para las nueve gubernaturas que se renovarán en el 2024. Delgado agregó que las fechas en las que comenzarán los registros para los interesados en alguna de las ocho gubernaturas serán el 25 y 26 de septiembre, por lo que llamó a estar atentos a cualquier cambio o imprevisto.

¿Qué funcionarios de Morena están buscando la jefatura de Gobierno de la CDMX?

