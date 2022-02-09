Manifestantes piden levantar restricciones Covid-19 en Nueva Zelanda

En Nueva Zelanda, por segundo día cientos de manifestantes protestaron frente al parlamento en contra de la vacunación obligatoria y las restricciones sociales impuestas desde el 2020 debido a la pandemia de Covid-19.

Los manifestantes que no tenían cubrebocas, portaron pancartas y prometieron acampar frente al parlamento de Nueva Zelanda hasta que las autoridades acepten eliminar las restricciones por el Covid-19.

Los manifestantes bloquearon las calles frente al parlamento de Nueva Zelanda desde el pasado martes utilizando camiones y autocaravanas. Los vehículos estaban adornados con las banderas de Nueva Zelanda y Canadá.

Algunos ciudadanos que no participaron en la manifestación, gritaban en apoyo a los inconformes e hicieron sonar las bocinas cuando pasaban los camiones y los autos.

Nueva Zelanda, parlamento axfisiado por el convoy.

(A la canadiense) . 👏👏👏 pic.twitter.com/a6iU1kT0Is — Michel D Notre Dame🧙‍♂️ (@NOSTRAD2050) February 8, 2022

Las protestas están inspiradas en las manifestaciones que se realizaron un grupo de camioneros en Canadá desde la semana pasada, por lo que se espera que en Nueva Zelanda también se extiendan durante varios días.

Ante las protestas, las autoridades desplegaron una fuerte línea policial frente al parlamento para impedir que los inconformes entraran al edificio. Asimismo, informaron que detuvieron a tres manifestantes cuando intentaban entrar a la fuerza.

Nueva Zelanda asegura que los manifestantes son minoría

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, dijo que los manifestantes no representan la opinión mayoritaria en un país de cinco millones de personas que registra alrededor de 18 mil casos confirmados de Covid-19 y 53 fallecimientos por el virus.

La ministra agregó que la mayoría de los neozelandeses cumplen con las restricciones de Covid-19 para mantenerse seguros unos a otros.

El gobierno de Ardern impuso algunas de las restricciones pandémicas más estrictas durante los últimos dos años con la finalidad de mantener alejado al coronavirus del país y evitar su propagación.

Las medidas causaron la furia de muchos ciudadanos que se enfrentaron a un aislamiento doméstico interminable, y a decenas de miles de neozelandeses expatriados que quedaron aislados de sus familias en sus países de origen cuando Nueva Zelanda decidió cerrar sus fronteras.

