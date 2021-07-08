Euro: Por festejos en Inglaterra, temen ola de contagios de Covid-19

Inglaterra llegó a la final de la Euro 2020 derrotando a Dinamarca en semifinales, pero expertos temen que los festejos masivos en las calles de todo el país traigan consigo una nueva ola de contagios de Covid-19.

La nueva etapa de la estrategia británica contra el Covid-19 apela a "la responsabilidad individual", por lo que el emblemático estadio de Wembley abrió sus puertas al 50 por ciento de su capacidad, aunque en las imágenes vistas en televisión e internet, durante el duelo entre Inglaterra y Dinamarca el inmueble parecía prácticamente lleno.

Soccer Football - Euro 2020 - Semi Final - England v Denmark - Wembley Stadium, London, Britain - July 7, 2021 England fans celebrate after the match Pool via REUTERS/Carl Recine TPX IMAGES OF THE DAY|CARL RECINE/Pool via REUTERS

En esta línea, el gobierno encabezado por Boris Johnson se ha mantenido firme en levantar todas las restricciones sanitarias a partir del próximo 19 de julio, pues de acuerdo con el propio ministro de salud, Sajid Javid, "el país debe aprender a convivir con el Covid-19".

Inglaterra enfrenta un nuevo incremento de casos que se ha disparado hasta los 25 mil contagios diarios, atribuidos a la contagiosa variante Delta, pero gracias a las vacunas y una gran estrategia para su aplicación, esto no se ha traducido en hospitalizaciones y muertes. Es justo esta la razón por la que el gobierno británico justifica la decisión de terminar con todas las imposiciones legales.

Soccer Football - Euro 2020 - Fans gather for England v Denmark - London, Britain - July 7, 2021 Fans celebrate after the match REUTERS/Tom Jacobs|TOM JACOBS/REUTERS

Inglaterra, lejos de la responsabilidad individual

A pesar de que autoridades británicas han señalado que la responsabilidad individual de cada persona ayudará a volver a la normalidad, los festejos del triunfo de Inglaterra sobre Dinamarca en la Euro 2020 mostraron todo lo contrario.

Soccer Football - Euro 2020 - Fans gather for England v Denmark - Piccadilly Circus, London, Britain - July 7, 2021 England fans celebrate after the match REUTERS/Henry Nicholls TPX IMAGES OF THE DAY|HENRY NICHOLLS/REUTERS

Además de los 60 mil espectadores (cifra oficial) que se dieron cita en Wembley, el júbilo desbordó las calles de Londres y de otras ciudades inglesas, en menor medida.

Cabe mencionar que esta es la primera vez que Inglaterra llega a la final de un torneo internacional desde el Mundial de 1966, cuando fueron campeones del mundo en casa.

Soccer Football - Euro 2020 - Fans gather for England v Denmark - London, Britain - July 7, 2021 Fans celebrate after the match REUTERS/Henry Nicholls|HENRY NICHOLLS/REUTERS

El temor aumenta ante las inminentes reuniones de amigos y familiares para ver la final el domingo, además de que, en caso de una victoria inglesa, el descontrol y festejos superarían lo visto el miércoles.

De acuerdo con las estimaciones del propio gobierno británico, para el 19 de julio se esperaba alcanzar los 50 mil casos diarios y unos 10 días después la cifra podría alcanzar los 100 mil casos diarios.

Soccer Football - Euro 2020 - Fans gather for England v Denmark - Piccadilly Circus, London, Britain - July 7, 2021 England fans celebrate after the match REUTERS/Henry Nicholls|HENRY NICHOLLS/REUTERS

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Hombres, más propensos a contagio por reuniones

El Imperial College London afirmó que las estimaciones gubernamentales pronto podrían verse superadas, principalmente en el caso de los hombres. Un estudio realizado por esta casa de estudios señaló que las mujeres han sido menos propensas a contagios, porque no han acudido a tantas reuniones, como sí lo han hecho los hombres, principalmente para ver los partidos de la selección inglesa.

Como prueba de esto existe la prevalencia del virus, pues en hombres es del 0.7 por ciento y en mujeres del 0.5 por ciento. Paul Elliott, director del programa React de la Facultad de Salud Pública del Imperial College, atribuye esto a las reuniones de hombres en casas y bares para ver a su selección.

Soccer Football - Euro 2020 - Fans gather for England v Denmark - Piccadilly Circus, London, Britain - July 7, 2021 England fans celebrate after the match REUTERS/Henry Nicholls|HENRY NICHOLLS/REUTERS

Durante los festejos del miércoles por la noche en Trafalgar Square, se observa a decenas de hombres y mujeres aglomerados, abrazándose unos a otros, e incluso se observa que algunos subieron a cabinas telefónicas y autobuses de dos pisos. En las imágenes hay una constante: nadie usa cubrebocas.

A pesar de todo lo que ha traído la Euro, en donde países como Rusia y Escocia también vieron más cotnagios de Covid-19, el gobierno de Inglaterra ha usado el torneo para fomentar la vacunación entre los jóvenes, pues apenas esta semana habilitaron un sorteo de boletos para final, disponible sólo para jóvenes de entre 18 y 30 años que se registren para recibir la vacuna durante esta semana.