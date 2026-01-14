Inversión se desploma a niveles de pandemia; Coparmex califica Reforma Electoral “inoportuna”

El sector empresarial ha encendido las alertas sobre la estabilidad económica y política del país. Durante la presentación de los resultados más recientes de Data COPARMEX, la Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió que el clima de negocios enfrenta un deterioro significativo, señalando que la inversión en México ha retrocedido hasta caer a niveles similares a los registrados durante la pandemia.

Juan José Sierra Álvarez, Presidente Nacional de este sindicato independiente, fue contundente al abordar el entorno político que agrava esta situación. Calificó la propuesta de reforma político-electoral impulsada por el Ejecutivo como “riesgosa e inoportuna”, y suma un factor más de incertidumbre a un mercado ya de por sí nervioso.

La "tríada" que frena el dinero: Inseguridad y Energía

El reporte empresarial indica que el ánimo para invertir en el país sufrió una caída del 12.8% tan solo al cierre de 2024. Los inversionistas identificaron tres barreras principales que impiden el flujo de capitales: la falta de certeza jurídica, la inseguridad y la crisis energética.

El impacto de la violencia en el bolsillo de las compañías es cuantificable y alarmante. Los afiliados a la COPARMEX reportan que gastan, en promedio, un 20% de sus ganancias únicamente en medidas para autocuidarse de la delincuencia.

El delito que más golpea es el robo a transporte, seguido de la extorsión, un crimen silencioso con una "cifra negra" del 97% que, según el organismo, está acabando con las micro, pequeñas y medianas empresas.

Reforma Electoral: Tensión política y rechazo civil

La advertencia de la iniciativa privada coincide con un ambiente legislativo tenso. Mientras COPARMEX señala los riesgos económicos, organizaciones civiles como "Somos México" han manifestado su preocupación , advirtiendo que la reforma tiene un "tufo a Ley Maduro" y podría buscar el control de los futuros comicios bajo el pretexto de la austeridad.

Incluso al interior del oficialismo existen dudas sobre la viabilidad de la reforma. Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, reconoció que el avance de la iniciativa no está garantizado y depende enteramente del respaldo de sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM), con quienes iniciarán conversaciones en los próximos días.

Monreal también marcó distancia de las declaraciones sobre la autonomía del INE, calificándolas de "fuegos de artificio" mientras no exista una propuesta formal consolidada.

Empleo formal: La solución real de la crisis en México

Ante este panorama de obstáculos para la inversión, que incluye requisitos excesivos y costos elevados, la COPARMEX reiteró que la política social más efectiva no son las transferencias directas, sino la creación de puestos de trabajo.

Puntualizaron que el mejor programa social y la única vía sostenible para sacar a los ciudadanos de la pobreza es el empleo formal, el cual depende directamente de la confianza que el país pueda ofrecer a los inversionistas.

