Reforma electoral divide a Morena y pone en riesgo el consenso

La reforma electoral que impulsa el gobierno federal enfrenta tensiones internas dentro de Morena , Ricardo Monreal , líder del partido en la Cámara de Diputados , marcara distancia de declaraciones recientes sobre la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) .

Monreal dejó claro que, hasta ahora, no existe una propuesta formal ni consolidada en torno a la reforma, por lo que consideró prematuro adelantar posturas definitivas. Subrayó que cualquier planteamiento deberá pasar por el análisis legislativo y que la última palabra recaerá en el Congreso de la Unión.

El líder de #Morena en San Lázaro, @RicardoMonrealA, criticó los dichos de Pablo Gómez sobre la autonomía del @INEMexico en la eventual #ReformaElectoral.



Aseguró que el #Congreso tendrá la última palabra y que, por ahora, "no hay propuesta sólida, solo fuegos de artificio".

El legislador también reconoció que el avance de la reforma electoral no está garantizado, ya que dependerá del respaldo de los partidos aliados, en particular del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) .

Monreal cuestiona declaraciones sobre la autonomía del INE

El coordinador de Morena en San Lázaro criticó los dichos de Pablo Gómez relacionados con la autonomía del INE y los calificó como expresiones sin sustento legislativo. Afirmó que, mientras no exista un documento sólido, las declaraciones públicas son únicamente “fuegos de artificio”.

En ese sentido, insistió en que el debate debe darse dentro de los cauces institucionales y con base en propuestas formales, no en posicionamientos adelantados que puedan generar confusión o confrontación política.

¡Pablo Gómez se quitó la máscara!



El propio encargado presidencial de diseñar la reforma electoral de Morena confesó lo que ya sabíamos: van contra la autonomía del INE.



No es un desliz. No es un malentendido. Es el plan.



Primero fueron por el Poder Judicial.

— Manuel Añorve Baños (@manuelanorve) January 12, 2026

La reforma electoral depende del respaldo de aliados de Morena

Monreal reconoció que la reforma electoral se encuentra en riesgo si no logra sumar el apoyo del PT y del Partido Verde , fuerzas clave para alcanzar los consensos necesarios en el Congreso. Por ello, anunció que en los próximos días se iniciarán conversaciones con ambas bancadas.

Asimismo, informó que este miércoles por la tarde los coordinadores de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República sostendrán una nueva reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum , con el objetivo de conocer los resultados de los foros de análisis sobre la reforma.

¿Qué busca el gobierno con la reforma electoral?

La reforma electoral tiene como ejes centrales la reducción de costos del sistema electoral, cambios en la integración y funcionamiento de los órganos electorales, así como ajustes al modelo de representación política.

Entre los objetivos que se han puesto sobre la mesa se encuentran la revisión del financiamiento a partidos políticos, la posible modificación del número de legisladores plurinominales y una reconfiguración del Instituto Nacional Electoral (INE) , bajo el argumento de hacerlo más austero y eficiente. Algunos planteamientos también han incluido la discusión sobre el método de designación de consejeros electorales.

No obstante, legisladores de Morena , incluido Ricardo Monreal , han subrayado que ninguno de estos puntos constituye todavía una propuesta cerrada, y que cualquier cambio deberá surgir del consenso legislativo, respetar el marco constitucional y contar con el aval de las fuerzas políticas necesarias para evitar una reforma incompleta o impugnable.