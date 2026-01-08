“Somos México” alerta sobre reforma electoral: “Buscan controlar futuros comicios”

La organización civil Somos México manifestó su preocupación porque el propio gobierno federal impulse una reforma electoral que, según sus integrantes, podría servir para controlar los futuros comicios en el país.

Representantes del colectivo advirtieron que la iniciativa enviada por el Ejecutivo tiene un “tufo a Ley Maduro” y temen que, bajo el pretexto de ahorrar dinero, se debilite la democracia mexicana.

Para hacer escuchar sus planteamientos, miembros de Somos México se reunieron con Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados. En el encuentro solicitaron que sus propuestas sean consideradas cuando inicie la discusión de la reforma en San Lázaro, con el objetivo de garantizar un debate plural y transparente.

Avances en el proceso de convertirse en partido político nacional

Además de sus preocupaciones sobre la reforma electoral, Somos México reportó avances importantes en su camino para convertirse en partido político con registro nacional. Durante su visita a Cuernavaca, Emilio Álvarez Icaza, fundador del colectivo y exsenador de la República, informó que el proceso de afiliaciones está por concluir. A nivel nacional, el grupo ha logrado 90 mil afiliaciones, mientras que en Morelos están cerca de alcanzar los 5 mil afiliados, cifra necesaria para cumplir con los requisitos legales.

El líder del colectivo destacó que han realizado 217 asambleas, superando las 200 que exige la ley, lo que refleja el avance del movimiento hacia su consolidación como partido político. Álvarez Icaza invitó a la ciudadanía que no se siente representada por los partidos actuales a sumarse a Somos México, a través de un mecanismo de autoafiliación sencillo, disponible en la página web del colectivo.

Una alternativa ciudadana con visión social

Somos México se presenta como una opción enfocada en causas sociales y con la mira puesta en contender por la gubernatura en 2030. De las 89 organizaciones que se registraron en el proceso, solo tres podrán alcanzar registro como partido nacional, y el colectivo asegura que será la única opción de oposición que cumpla con todos los requisitos legales.

El próximo 21 de febrero se celebrará la Asamblea Constitutiva Nacional, mientras que en Morelos ya se completaron las cinco asambleas por distrito. “Morelos fue de los primeros estados que cumplió todos los distritos, nos da mucho gusto que podamos realizar el trabajo en Morelos y estaremos listos para competir en las elecciones del 2027”, concluyó Álvarez Icaza, reafirmando la intención de consolidar Somos México como una alternativa política viable y con enfoque ciudadano.

