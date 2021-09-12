Corea del Norte acusa a EU de cometer “atrocidades” contra inocentes afganos

Este domingo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte emitió un mensaje en el que cuestionó el actuar de Estados Unidos (EU) en Afganistán, con el que acusó al país de cometer “atrocidades” contra ciudadanos afganos inocentes.

"'La campaña antiterrorista', liderada por EU y librada en Afganistán en las últimas dos décadas llegó a su fin con la huida apresurada de las tropas estadounidenses", declaró este domingo el gobierno de Corea del Norte.

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En una declaración publicada en su sitio web , el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte pidió que el Ejército de EU sea llevado "ante la justicia a toda costa por sus atrocidades cometidas a gran escala contra personas inocentes".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte citó algunos comentarios de funcionarios del gobierno de Irán y de China, así como un material de periodistas japoneses, en el cual revelaron que desde 2009, las operaciones militares de EU en Afganistán acabaron con la vida de 55 mil civiles afganos.

|Reuters

Corea del Norte acusa que EU ‘mata a inocentes de todo el mundo’

En el mismo mensaje, Corea del Norte agregó que con las citas que utilizó de los comentarios de Irán y China, así como el material periodístico japonés, demuestra que Estados Unidos (EU) ha pisoteado los Derechos Humanos.

“Los hechos anteriores corroboran que todos los lugares pisoteados por las tropas estadounidenses quedaron reducidos a la tierra yerma de los Derechos Humanos", agregó Corea del Norte.

De acuerdo con la Cancillería de Corea del Norte, Estados Unidos “mata a personas inocentes en diferentes partes del mundo, actuando detrás del velo del 'juez de los derechos humanos’”.

EU sale de Afganistán tras 20 años

A finales de agosto, EU dio por concluida la guerra con Afganistán al retirar las tropas que había enviado desde el 2001, luego del atentado contra las Torres Gemelas por parte de Al Qaeda, organización terrorista con presencia entre los afganos.