Talibanes anuncian gobierno provisional en Afganistán

Los talibanes presentaron este martes el nuevo gobierno provisional de Afganistán en el que se encuentran figuras del pasado y que conforman la base radical del grupo islamista pese a sus promesas de inclusión.

Mohammad Hasan Akhund será el líder del nuevo gobierno en Afganistán junto con el cofundador de los talibanes, Mullah Abdul Ghani Baradar, mientras que Sirajuddin Haqqani se convertirá en el ministro de interior, confirmó en conferencia de prensa el portavoz, Zabihullah Mujadid.

Tras el anunció de los talibanes de instaurar este gobierno provisional, cientos de personas se manifestaron en las calles de Kabul, la mayoría mujeres, que fueron dispersados por los insurgentes al detonar disparos al aire.

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Desde hace una semana cientos de mujeres se han organizado para protestar en las calles de Kabul, pues temen que se instaure un régimen que les prohíba el acceso a la educación y a trabajar como hace 20 años, antes dela invasión estadounidense.

El gobierno de los talibanes fue derrocado luego de que Estados Unidos invadió Afganistán por los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas, por lo que mantuvieron una constante lucha durante 20 años.

Sin embargo, en 2020 el entonces presidente Donald Trump firmó un acuerdo con los talibanes para regresar a las tropas norteamericanas a su país y con la guerra más larga en la que se ha involucrado Estados Unidos en la historia.

Joe Biden insistió en la retirada de las Fuerzas Armadas de Afganistán y desde mayo de este año cientos de soldados regresaron a Estados Unidos, situación que los talibanes aprovecharon para tomar de nuevo las ciudades de este país.

Los talibanes que gobernarán Afganistán

Mohammad Hasan Akhund dirigirá el nuevo gobierno de los talibanes en Afganistán, a pesar de no ser uno de los fundadores más conocidos. Por otro lado, Mullah Abdul Ghani Baradar es cofundador y fue arrestado en 2010 y liberado en 2018.

Sirajuddin Haqqani es conocido por ser la cabeza de la red Haqqani, calificada por Estados Unidos como un grupo terrorista, pues se encuentra alineado con los talibanes y Al Qaeda.Estados Unidos ofrece por él una recompensa de 10 millones de dólares.