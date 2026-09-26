¡No pudo resistirse! Captan al presidente de Corea del Sur comiendo tacos en CDMX junto a la primera dama

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, está de visita en nuestro país para reunirse con autoridades del gobierno, pero entre toda su agenda diplomática, se tomó unas cuantas horas para disfrutar del platillo más representativo de la gastronomía mexicana: los tacos.

Durante el viernes 25 de septiembre, el mandatario surcoreano fue captado junto a la primera dama, Kim Hye-kyung, en “Tacos Atarantados”.

Presidente de Corea del Sur come tacos en CDMX

En imágenes compartidas en las redes sociales de "Tacos Atarantados", establecimiento ubicado en la Zona Rosa de la CDMX, se ve al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, disfrutando del platillo junto a su esposa Kim Hye-Kyung.

Por si fuera poco, el mandatario surcoreano se dio el tiempo para tomarse fotografías con meseros y cocineros de la famosa taquería.

Presidente de Corea del Sur va a concierto en CDMX

La visita a la taquería no fue el único momento en que el presidente de Corea del Sur rompió su agenda diplomática, pues también fue visto en un concierto en la CDMX.

La noche del viernes, el mandatario y su esposa asistieron al concierto del grupo de K-pop Stray Kids en el Estadio GNP Seguros.

De hecho, el cantante de la agrupación, J.Y. Park, saludó a Lee Jae-myung y Kim Hye-Kyung ante la ovación del público mexicano.

“Al fin nos conocemos. Muchas gracias por amar el K-pop más que nadie. Hoy tenemos un invitado especial que nos honra con su presencia, el presidente de Corea del Sur y la primera dama”, dijo mientras en las pantallas del recinto aparecieron el presidente y la primera dama.

🚨 EL PRESIDENTE DE COREA DEL SUR @Jaemyung_Lee VA CON SU ESPOSA al concierto de Stray Kids en el Estadio GNP de la CDMX



Se confirma de que México está de Moda... pic.twitter.com/CseclAcF6E — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) September 26, 2026

¿Qué más hizo el presidente de Corea del Sur en México?

En términos diplomáticos, Lee Jae-myung se reunió con el gobierno mexicano para abordar distintos temas relacionados a comercio, energía, inteligencia artificial, tecnología digital, cultura, turismo, industria aeroespacial y seguridad.

Cabe recordar que Corea del Sur es el sexto socio comercial más importante de México, pues las operaciones entre las dos naciones en el 2025 ascendieron a 29.7 millones de dólares.

