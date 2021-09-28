Corea del Sur considera prohibir el consumo de carne de perro

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, dijo que podría ser necesario prohibir el consumo de carne de perro, en medio del debate sobre la controvertida práctica y una creciente sensibilización sobre los derechos de los animales.

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Si bien ya no es tan común como antes, la carne de perro es consumida principalmente por personas mayores, es servida en algunos restaurantes y puede comprarse en varios mercados.

Moon hizo sus declaraciones después de que el primer ministro, Kim Boo-kyum, le informó de los esfuerzos para mejorar el manejo de animales abandonados y un sistema de registro obligatorio para perros.

"Después de la sesión informativa, dijo que ha llegado el momento de considerar cuidadosamente imponer una prohibición a la carne de perro", dijo la portavoz de Moon, Park Kyung-mee, en un comunicado.

granja carne de perro

Fue la primera vez que Moon planteó una prohibición, lo que probablemente dé un nuevo impulso al debate sobre si frenar la práctica.

Para aumentar su popularidad, varios aspirantes a la presidencia se han comprometido a prohibir el consumo de carne de perro en las últimas semanas, especialmente porque los perros se han vuelto populares como mascotas y los grupos de defensa de los derechos de los animales han instado a Corea del Sur a cerrar restaurantes y mercados que venden ese alimento.

Lee Jae-myung, gobernador de Gyeonggi, la provincia más poblada del país, y uno de los principales aspirantes a la nominación presidencial del partido de Moon, ha prometido presionar por una prohibición a través del consenso social.

El Mercado Moran vendía el 80% de la carne de perro

El mercado Moran contaba con 22 comerciantes y estaba ubicado en Seongnam, Corea del Sur, el lugar era conocido por los locales y visitantes por las hileras de jaulas donde los vendedores confinaban a los perros vivos antes de ser sacrificados a plena vista de los clientes.

Alrededor de 80 mil perros eran comercializados cada año en el mercado, cantidad que representaba un tercio de toda la carne canina vendida en Corea del Sur.

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