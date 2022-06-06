Corea del Sur y EU lanzan misiles por ensayos de Corea del Norte

Corea del Sur y EU (Estados Unidos) dispararon ocho misiles tierra-tierra a primera hora del lunes (6 de junio de 2022) frente a la costa oriental de Corea del Sur, después de que Corea del Norte lanzó el domingo una serie de misiles balísticos de corto alcance, informó un funcionario del Ministerio de Defensa de Corea del Sur.

La acción es una demostración de "la capacidad y la preparación para llevar a cabo un ataque de precisión" contra La fuente de los lanzamientos de misiles de Corea del Norte o los centros de mando y apoyo, señaló la agencia de noticias surcoreana Yonhap citando a los militares surcoreanos.

El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, quien asumió el cargo el mes pasado, ha prometido adoptar una línea más dura contra Corea del Norte y en una cumbre celebrada en mayo en Seúl acordó con el presidente estadunidense, Joe Biden, mejorar los ejercicios militares conjuntos y su postura de disuasión combinada.

Los ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos (EU) dispararon ocho misiles tierra-tierra durante un período de unos 10 minutos partir de las (1945 GMT) del domingo en respuesta a los ocho misiles disparados por Corea del Norte, informó Yonhap.

Un funcionario del Ministerio de Defensa de Corea del Sur confirmó que se habían disparado ocho sistemas de misiles tácticos del Ejército (ATACMS por sus siglas en inglés).

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur calificó de provocación de Corea del Norte el lanzamiento de ocho misiles balísticos de corto alcance. Esta fue la respuesta. https://t.co/vneSlrYq4U — CNN en Español (@CNNEE) June 6, 2022

Corea del Norte ha efectuado 18 lanzamientos de misiles en lo que va de 2022

Los misiles balísticos de corto alcance de Corea del Norte, disparados hacia el mar frente a su costa oriental el domingo, fueron probablemente su mayor prueba individual y se produjeron un día después de que Corea del Sur y EU pusieran fin a los ejercicios militares conjuntos.

Corea del Norte, que lleva varias semanas luchando contra su primer brote conocido de Covid-19, ha criticado los anteriores ejercicios conjuntos como ejemplo de las continuas "políticas hostiles" de Washington hacia Pyongyang, a pesar de su discurso de diplomacia.

Corea del Norte ha llevado a cabo una serie de lanzamientos de misiles este año, desde armas hipersónicas hasta pruebas de disparo de sus mayores misiles balísticos intercontinentales (ICBM, por sus siglas en inglés) por primera vez en casi cinco años.

(LEAD) Allies fire 8 missiles in show of firepower against N. Korea's latest provocation: JCS https://t.co/zytxgiNFNU — Yonhap News Agency (@YonhapNews) June 6, 2022

Demostración de poder contra reciente provocación de Corea del Norte

Funcionarios de Washington y Seúl también advirtieron recientemente que Corea del Norte parecía dispuesta a reanudarlas pruebas de armas nucleares por primera vez desde 2017.

El mes pasado, Corea del Norte disparó tres misiles, incluido uno que se cree que es su mayor misil balístico intercontinental, después de que Bien terminó un viaje por Asia en el que acordó nuevas medidas para disuadir a Pyongyang, que cuenta con armas nucleares.

Las fuerzas combinadas de Corea del Sur y EU también dispararon misiles en respuesta a esas pruebas, que según los dos aliados son violaciones de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.